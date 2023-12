Sur la photo : Maryse Morel, directrice générale de Promutuel Assurance Centre-Sud, Guillaume Bouchard, directeur général de Desjardins Entreprises Estrie et membre du conseil d’administration de la Fondation Rock-Guertin, Solange Rodrigue, directrice générale de la Fondation Rock-Guertin, Angela Sukic, conseillère en communication chez Promutuel Assurance Centre-Sud, Me Catherine Guertin, avocate associée Guertin Avocats Inc. et présidente de la Fondation Rock-Guertin.