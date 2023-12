Une avancée majeure dans l’automatisation de la fabrication de structure usinée en bois

Distribuant ses produits au Québec et dans le nord-est des États-Unis, Usihome est reconnu pour sa gamme de produits de qualité, comprenant notamment des fermes de toit, des poutrelles ajourées, des murs préfabriqués et des planchers préassemblés.

En devenant le premier manufacturier en Amérique du Nord à posséder et opérer cet équipement, Usihome marque un jalon important dans l’industrie de la construction. L’investissement de 6 millions de dollars a été rendu possible grâce au soutien et aux contributions financières d’Investissement Québec et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Grâce à cette nouvelle technologie, la productivité et la qualité des fermes de toit seront améliorées. De plus, l’automatisation de cette machine offre une plus grande sécurité pour les travailleurs en les éloignant des tâches à risque, réduisant ainsi de manière significative le risque de blessures liées à des mouvements répétitifs.

Ce texte a été rédigé en collaboration avec l’équipe publicitaire de La Tribune.