L’organisme Festivals et événements de l’Estrie souligne ses 10 ans

Fondé en 2013 à la suite d’un legs de la société hôtesse des Jeux d’été du Canada - Sherbrooke, Festivals et Événements verts de l’Estrie (FEVE a pour mission d’informer et de sensibiliser la population, les municipalités et les organisations d’événements à l’importance des gestes écoresponsables, même dans un contexte événementiel.