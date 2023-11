Un cocktail dinatoire mémorable pour les 50 ans de Sercovie

L’atmosphère festive était accentuée par une animation captivante qui a su divertir les convives : la visite du personnage de Mary O’Malley, qui a rappelé les éléments historiques menant à la création de l’organisme. « Je tiens de source sûre que certaines personnes fréquentent Sercovie depuis de nombreuses années, parfois depuis presque les débuts. C’est devenu pour elles comme une grande famille pour laquelle il s’est créé une authentique appartenance et sans laquelle plusieurs seraient bien seuls! Moi, je dis qu’il y a peu d’organismes qui peuvent se vanter d’avoir maintenu et amélioré contre vents et marées des services essentiels pour nos aînés, et ce, pendant cinquante belles années, c’est exceptionnel! » de déclarer le célèbre personnage interprété par Julie Normand.

L’événement a été marqué par le dévoilement émouvant de cinq plaques commémoratives symbolisant chaque décennie d’engagement et de service de l’organisme envers la communauté. Ces plaques, riches en histoire, rappellent les réalisations et les contributions de Sercovie au fil des années.

Ce texte a été rédigé en collaboration avec l’équipe publicitaire de La Tribune.