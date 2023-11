Le Spa Eastman remporte le prix « Établissement spa 2023 »

De gauche à droite : Valérie Guertin, présidente de l’AQS, Jocelyna Dubuc, présidente du Spa Eastman, Kerry Gao, responsable marketing chez Concord Robot et Véronyque Tremblay, présidente-directrice générale de l’AQS. (Alexandre Zacharie)

Le Spa Bolton et le Spa Eastman des Cantons-de-l’Est, ainsi que le Rainspa de Montréal étaient les trois finalistes dévoilés pour le prix « Établissements spa de l’année ». C’est finalement le Spa Eastman qui a décroché le très prestigieux grand prix.

« Merci tout d’abord à mon équipe! Merci à l’AHQ et l’AQS, je trouve ça exceptionnel que ce soit nous, l’industrie touristique et des spas qui fassions élever les normes en termes de développement durable », a mentionné avec émotion Jocelyna Dubuc du Spa Eastman. « J’aimerais que l’industrie de la santé nous prenne en exemple pour créer du bonheur, du bien-être qui fait que le stress diminue. On contribue à la santé mentale de notre population à travers mille expériences! »

Le lauréat de ce prix s’est distingué en surpassant les attentes en développement durable et optimisation de l’expérience client, notamment en soignant les quelques 1000 détails permettant d’offrir aux clients une expérience-client ressourçante parmi la cuisine, les activités, la qualité de soin, l’animation et en créant les pavillons écologiques Oasis.

Ce texte a été rédigé en collaboration avec l’équipe publicitaire de La Tribune.