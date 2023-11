Des résultats exceptionnels obtenus par des jeunes des minorités

Dans le cadre du projet « Mon avenir j’y vois », financé par le fonds fédéral Stratégie emploi et compétences jeunesse d'Emploi et Développement social Canada, des jeunes de 30 ans et moins, issus de la diversité ou éprouvant des difficultés en emploi, ont reçu des certificats de réussite et des bourses de 500 $.

MAJV est un projet pancanadien qui s’étend sur sept provinces canadiennes et qui a comme objectif de permettre à des jeunes de 30 ans et moins, issus de la diversité ou éprouvant des difficultés en emploi, d’acquérir une expérience professionnelle significative dans le cadre de leur développement de carrière. Des subventions salariales aux employeurs ainsi que des formations et suivis auprès des jeunes sont ainsi offerts dans le cadre du programme.

Depuis 2021, grâce à un partenariat exceptionnel avec 242 employeurs à travers le pays, 385 jeunes ont pu effectuer des stages rémunérés. La majorité de ces jeunes (88 %) ont maintenu leur emploi ou sont retournés aux études.

Cet automne, deux cérémonies de remise de bourses ont été organisées à Ottawa et à Sherbrooke. À Sherbrooke, la cérémonie s’est déroulée en présence d’élues des trois paliers de gouvernement : la députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière, la députée de St-François, Geneviève Hébert et la conseillère municipale de la Ville de Sherbrooke et représentante de la mairesse, Catherine Boileau.

« De voir tous ces jeunes visages heureux me touche profondément, pour moi, ces jeunes ont accompli des exploits et il faut le souligner. Ils ont travaillé dur pour atteindre leurs objectifs et ont surmonté de nombreux défis en cours de route. Chaque victoire est le résultat d’un travail acharné et de détermination. Nous devons donc continuer à encourager ces jeunes à poursuivre leurs rêves et à réaliser leur plein potentiel, car ils sont l’avenir de notre société », de souligner Mohamed Soulami, directeur général.

Ce texte a été rédigé en collaboration avec l’équipe publicitaire de La Tribune.