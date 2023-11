Des employés de PMA Assurances s’engagent dans la communauté

Dans le cadre du concours interne « Partager Mon Aide », les employés de PMA Assurances, représentant toutes les régions, ont présenté des projets philanthropiques axés vers la famille. Plusieurs projets ont été choisis, dont celui du centre des femmes La Parolière de Sherbrooke qui offre des services professionnels d’aide individuelle incluant l’art-thérapie, des ateliers de créativité et de croissance personnelle, des activités sociales ou ludiques ainsi que des conférences intéressantes. Le but était de soutenir l’organisme dont la mission est d’accompagner les femmes dans la solidarité, le partage et l’entraide, le tout dans l’objectif qu’elles développent et maximisent leurs forces et leur potentiel et s’épanouissent ainsi pleinement.

Ce texte a été rédigé en collaboration avec l’équipe publicitaire de La Tribune.