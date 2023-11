Le Camp Accueillant du Carrefour accès loisirs se distingue

De gauche à droite, Benoit Dagenais, sous-ministre, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration; Vincent Bourbeau, directeur général; Maïa Pons-van Dijk, responsable des loisirs, et Wahiba Khiari, responsable de la francisation, représentants du Carrefour accès loisirs, organisme lauréat dans la catégorie Organismes partenaires du MIFI en apprentissage du français - Organisme à but non lucratif; Marc Provencher, enseignant au Carrefour accès loisirs; Christine Fréchette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.