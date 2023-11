Étudier le ventre plein, ça aide à la réussite!

Dès le 2 novembre, les gens ont commencé à miser sur leurs œuvres préférées sur le site Web de l’encan Signature pro. La soirée de clôture, qui a eu lieu le 9 novembre chez Golf et Académie Longchamp, a été le point culminant de l’activité. Plus de 65 convives étaient réunis sur place pour tenter de remporter leurs mises. En tout, 33 œuvres d’artistes ont trouvé de nouveaux et de nouvelles propriétaires.

Des témoignages touchants d’étudiantes et d’étudiants du Cégep de Sherbrooke ont aussi contribué à sensibiliser les gens présents et à donner un sens à la soirée.

Les sommes amassées permettront à la Fondation Cégep de Sherbrooke d’offrir un soutien aux personnes étudiantes qui éprouvent des difficultés et de la précarité financière qui leur créent un stress nuisant à leur réussite et qui favorisent le décrochage.

Merci aux artistes, aux acheteurs, aux participants de la soirée, aux bénévoles et aux partenaires financiers.

Ce texte a été rédigé en collaboration avec l’équipe publicitaire de La Tribune.