Lyne Bessette parmi les ambassadrices du Défi Alpine

Lyne Bessette n’a plus besoin de présentation dans la région, elle qui a notamment mérité l’or à la course en ligne des Jeux du Commonwealth et remporté le Tour de l’Aude à deux reprises. L’athlète originaire de Lac-Brome a vécu deux expériences olympiques avant d’être, une quinzaine d’années plus tard, élue sous la bannière du Parti libéral du Canada.

La présence des deux ambassadrices semble à tout le moins confirmée à Mansonville le 23 mars.

Lyne Bessette (Jimmy Plante/Archives La Voix de l'Est)

Les participants au Défi Alpine, qui offre une expérience de «randonnée alpine sous les étoiles», doivent accomplir le plus de montées possible en l’espace de quatre heures, que ce soit en solo ou en équipe de deux à quatre personnes. Ils peuvent le faire aidés de peaux ou de raquettes.

Les gagnants seront annoncés vers 21h15, mais on croit comprendre que l’après-ski (avec «DJ, alcool et bonne bouffe») s’étirera jusqu’à 23h30.

D’abord recueillis par la Fondation de la recherche pédiatrique, les profits du Défi seront ensuite versés pour soutenir des projets de recherche-action en santé mentale. Dans le cas de la portion estrienne, on parle plus spécifiquement d’une étude pilotée par la professeure Fabienne Lagueux, du Centre de recherche de CHU de Sherbrooke.