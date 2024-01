Jean Charest rejoint le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur

M. Charest est retourné à la pratique privée après son parcours politique et était jusqu’à récemment associé au bureau de Montréal du cabinet McCarthy Tétrault.

Il sera également associé chez Therrien Couture Joli-Coeur, où il «offrira notamment ses conseils en matière de fusion-acquisition et de gouvernance des sociétés, et mettra son expérience internationale au profit de notre clientèle», a annoncé le cabinet, qui souhaite développer de nouveaux marchés au Québec, au Canada et à l’international.

Il exercera à partir de Montréal, mais aura aussi un pied à terre à Sherbrooke, selon TCJ, qui évoque le souhait de M. Charest de «revenir vers sa région natale et travailler avec des collaborateurs de sa région».

«Accueillir un avocat du calibre de Jean Charest fait grandir notre cabinet et amène une nouvelle dimension à notre pratique. Nos équipes et nos clients bénéficieront grandement de son expérience et de son expertise», a commenté par écrit Normand Therrien, président et chef de la direction de TCJ.

«Impressionné»

De son côté, l’ex-PM s’est dit «impressionné par le parcours exceptionnel de TCJ, sa très forte croissance et sa volonté d’élargir ses horizons pour s’approprier une place importante dans le marché».

«Choisir une équipe qui combine de la jeunesse, de l’énergie et de l’expérience m’offre une occasion unique de contribuer à la réussite du cabinet», explique M. Charest. «Le fil conducteur de ma carrière a toujours été de m’entourer des meilleurs talents pour réaliser de grands projets», évoque aussi le communiqué.

Jean Charest a représenté Sherbrooke de 1998 à 2012 à l’Assemblée nationale.