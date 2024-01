Une amende de 2500$ pour avoir abattu un cerf avec un panache trop petit

Le 6 novembre 2021, François Chaine communique avec les agents de la faune puisqu’il vient d’abattre un cerf de Virginie qui ne respecte pas la norme sur la restriction de la taille légale des bois. Le projet RTBL est entré en vigueur en 2017 et oblige que tous cerfs de Virginie mâles adultes possèdent au moins trois pointes de 2,5 cm ou plus d’un côté du panache pour pouvoir être abattus.

Or, selon le document, le cerf abattu par M. Chaine comporte un panache de trois pointes, soit deux cornes d’un côté et une corne de l’autre côté. Il manque ainsi une pointe d’au moins 2,5 cm afin que ce cerf puisse être abattu en toute légalité.

Erreur raisonnable?

Durant les démarches en justice qui se sont conclues en décembre dernier, M. Chaine a plaidé l’erreur raisonnable. Il a mentionné s’être mépris puisqu’il croyait que le cerf était un mâle avec un panache de 6 pointes.

«Il voit un cerf arriver à travers les branches qu’il identifie comme étant un mâle, mais il ne se sert pas du télescope de son arme pour ce faire, peut-on lire dans le jugement. Le cerf est nerveux et se déplace rapidement à 150 pieds de sa position. Il croit qu’il s’agit du 6 pointes qu’il avait vu dans sa caméra de chasse dans les jours précédents. Il tire et tue l’animal. Il se rend compte de son erreur et appel SOS braconnage.»

M. Chaine admet ne pas avoir pris le temps de bien identifier la bête avant de tirer.

«Un chasseur raisonnable, qui connaît la norme RTLB, aurait fort probablement observé l’animal plus longtemps en utilisant non seulement ses yeux, mais aussi le télescope dont est muni son arme, avant d’abattre l’animal afin de s’assurer que le cerf soit une femelle ou un mâle ayant un panache réglementaire», note le jugement

Le Tribunal avait toutefois de bons mots pour le chasseur malgré son verdict.

«Le Tribunal tient à souligner l’honnêteté et la bonne foi du défendeur en communiquant avec les agents de la faune en constatant son erreur. Il est également proactif après les évènements en nettoyant sa zone de chasse afin de bien voir ses proies dorénavant. Ces démarches ne peuvent l’exonérer en l’instance, mais ils en disent long sur son caractère.»