Les maisons n’ont jamais été aussi chères à Sherbrooke

L’augmentation est même plus salée si on étend l’analyse à la RMR de Sherbrooke qui ajoute notamment Magog, North Hatley, Compton et Ascot Corner. Selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le prix médian pour les unifamiliales est de 377 943 $ en 2023, une hausse de 8 % par rapport à l’an dernier.

« Ça fait quatre ans que les gens nous disent qu’ils vont attendre que ça baisse, mais ça n’a jamais été aussi dispendieux qu’en 2023 de s’acheter une maison, souligne Jean-François Bérubé, porte-parole et courtier immobilier chez Royal LePage. Les prix n’ont pas baissé et le coût d’emprunt a augmenté. Et même si les prix avaient diminué de 8 ou 10%, au final dans la poche de l’acheteur, ça aurait coûté plus cher. Et malgré un ralentissement à l’automne, on s’est ramassé en surenchère dans plusieurs dossiers. »

Jean-François Bérubé (Archives La Tribune)

Toujours pour la RMR de Sherbrooke, les inscriptions en vigueur ont atteint 617 propriétés en 2023, en hausse de 28 % par rapport à il y a un an.

« On parle beaucoup de baisse du taux directeur éventuel et on le sent sur le terrain, l’engouement est reparti de plus belle, souligne M. Bérubé. Il y a plus de maisons sur le marché qu’il y en avait l’année dernière, mais les prix augmentent quand même. La demande est au rendez-vous. »

En regardant les données de 2023 de plus près, on constate que les six premiers mois ont vu les prix grimper de façon importante pour ensuite redescendre dans la deuxième moitié de l’année. Un signe selon Jean-François Bérubé que la région de Sherbrooke revient à la normale après plusieurs années déréglées.

« Le marché de Sherbrooke a toujours été un marché hyper saisonnier, mentionne le courtier qui cumule 25 ans d’expérience dans la région. Le marché est ultra actif de janvier à mai, moyen l’été et tranquille l’automne. Durant la pandémie, on a eu un effacement complet des saisons, c’était constant à l’année. On a probablement repris un cycle normal. »

Pas moins cher en 2024

Il ne faut pas s’attendre à voir le prix des maisons diminuer en 2024 selon le porte-parole.

« Il n’y a jamais eu autant de programmes pour l’accès à la propriété, mentionne-t-il. Il y a le CELIAPP, le programme RAP, des subventions et la SCHL a baissé son taux de 0,3 %. Les institutions travaillent pour accorder plus de financement pour que la roue continue. Je n’ai aucun paramètre qui m’indique que les prix vont diminuer. »

L’augmentation rapide de la population est aussi un facteur selon lui. Selon le décret de population 2024 émis par le gouvernement, la Ville de Sherbrooke compte 181 360 habitants, une hausse de 5676 face à l’année précédente. La Ville avait notamment une population de 166 217 en 2018.

« À Sherbrooke en ce moment, on a stoppé la quasi-totalité des développements de rue pour la construction de maisons neuves, souligne-t-il. C’est mort, mort, mort. Il y a une responsabilité politique à cette hausse. La pression est très forte sur la maison usagée. »

Jean-François Bérubé conseille donc aux gens de ne pas attendre ou remettre à plus tard le projet de s’acheter une maison.

« On passe pour le courtier qui veut faire une transaction rapide, mais au final on réalise que ceux qui attendent sont perdants, résume-t-il. Souvent, les gens qui attendent sont en location. Ils subissent donc des hausses du loyer combinées à une hausse du coût d’acquisition. Ils perdent des deux côtés. »