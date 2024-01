Avez-vous 16 millions pour acheter une maison à Potton?

L’actuel propriétaire, un homme de 83 ans, a acheté la propriété en 2019...au coût de 4,7 millions. Il a toutefois investi près de 10 millions de dollars en rénovation dans la maison située au pied de la montagne de Owl’s Head sur le chemin Girl’s Camp.

« Je l’ai vu avant et après et ce n’est plus la même maison, indique Daniel Leblanc, courtier immobilier chez Royal LePage. La géothermie a été changée tout comme la plomberie, les planchers et les salles de bain, bref tout a été refait. Il a ajouté une maison d’invité, un terrain de tennis et il a restauré le garage à bateau. Ç'a coûté 75 000$ juste en dynamitage pour pouvoir faire le terrain de tennis. »

La résidence offre notamment une façade de 615 pieds sur le lac Memphrémagog. (Centris)

« Ça a pris trois ans pour tout rénover, donc les personnes qui achètent, ils viennent d’éviter beaucoup de rénovations, mentionne le courtier qui a vendu 37 propriétés sur le lac depuis 2019. C’est rare que quelqu’un va rénover comme ça et vendre l’année suivante. »

La demeure haut de gamme de 28 pièces propose notamment une cave à vin construite sur le roc. (Centris)

Le prix initial demandé était de 18 millions, mais il a été révisé à la baisse dans les dernières semaines.

« J’ai eu quatre visites, mais aucune offre, admet le courtier. C’est environ 1% de la population qui peut acheter ce type de maison et ça va reprendre au printemps parce que les gens qui ont de l’argent sont tous dans le sud. »