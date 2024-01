Du café transporté par voilier pour Café William

Un tel voyage permettra ainsi d’éviter l’équivalent d’une tonne de gaz à effet de serre (GES) par conteneur de café. Café William veut ainsi délaisser la méthode traditionnelle, soit le transport par porte-conteneurs.

La goélette a pris la mer en partance de Santa Marta, en Colombie, le 18 décembre. La livraison contenant 72 000 kilos de grains de café, certifiés biologiques et équitables, est attendue autour du 20 janvier.

La goélette s’arrêtera au New Jersey; de là, la cargaison partira en camion.

« C’est une première officielle et une première de plusieurs autres à suivre », commente Rémi Tremblay, président et directeur général de Café William.

Le voyage en cours n’est que le premier jalon du projet, puisqu’un autre bateau est actuellement en construction au Costa Rica. Le Ceiba devrait prendre la mer en 2025.

Rémi Tremblay, PDG de Café William (Jean Roy/La Tribune)

L’initiative est née d’une réflexion amorcée il y a plus de trois ans.

« On amorçait une nouvelle phase de croissance […] On voulait croître en ayant le moins d’empreinte possible. On veut avoir un impact positif sur notre communauté […] Le café, les gens l’oublient, on tient ça pour acquis le matin, mais il y a beaucoup de travail derrière. »

« On veut s’assurer de bien rémunérer les producteurs et les agriculteurs. La grande majorité des cafés que l’on vend sous la marque William, c’est du café écologique et équitable. Notre ambition, c’est d’avoir le café le plus durable de la planète. Le transport par voilier s’inscrit dans cette démarche-là. » — Rémi Tremblay

L’Avontuur ne pouvait pas finir son voyage au port de Montréal en raison des conditions hivernales.

« Aussi, le New Jersey est vraiment un hub de débarquement de café vert, le centre nerveux du nord-est américain où il y a énormément d’entrepôts de café vert. C’est un naturel d’aller là. » Le prochain arrivage est prévu au Québec, à Québec ou Montréal.

Au final, le temps de voyage est comparable à celui avec un porte-conteneurs, puisque celui-ci fait de multiples arrêts, et on doit aussi compter le temps d’embarquement.

« C’est sûr qu’il peut y avoir des impondérables, probablement plus que des porte-conteneurs, dont le vent. »

À long terme, l’entreprise souhaite que sa capacité de transport par voilier atteigne 100 % du volume importé pour Café William.

Nouvelle usine

Le torréfacteur s’apprête à inaugurer, le mois prochain, sa toute nouvelle usine sur la rue Robert-Boyd, toujours en rodage. Celle-ci a ouvert ses portes en août.

Elle compte un nouveau torréfacteur fonctionnant à l’électricité, ce qu’il décrit comme une première mondiale dans l’industrie.

« Partout sur la planète, le café est torréfié avec du gaz naturel ou du propane, une énergie généralement moins chère que l’électricité. »

Café William a fait affaire avec un équipementier allemand.

« De petits torréfacteurs ont commencé à sortir à l’électricité sur le marché depuis un an environ, mais on parle de torréfacteurs qui font des 5-10 kilos. Nous, on parle d’une capacité de 340 kilos. À l’échelle commerciale, ça va être une première au monde. »

Fondée en 1988, l’entreprise compte environ 200 employés.