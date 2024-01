De plus en plus d’animaux mal en point à la SPA

« On a de plus en plus d’animaux qui nous arrivent malades ou blessés, déplore Alexane Bégin, responsable des communications et porte-parole de la SPA de l’Estrie. L’inflation touche les gens et ils sont contraints parfois de venir abandonner leurs animaux parce qu’ils ne peuvent pas payer les frais vétérinaires. Ça arrive de plus en plus et bien évidemment ça fait augmenter nos frais parce qu’on va mettre l’argent pour sauver l’animal. »

Le chien errant Gustave a nécessité de nombreux soins vétérinaires lors de son séjour au refuge alors qu’il était très maigre, mais en plus, un de ses yeux était infecté et sortait de son orbite. (Fournie)

Les exemples sont nombreux. La petite chienne Zoé avait besoin d’être opérée pour des pierres dans la vessie à son arrivée. Elle est sortie de la chirurgie avec 40 grammes de pierres et 8 dents en moins. Le chien errant Gustave a nécessité de nombreux soins vétérinaires lors de son séjour au refuge alors qu’il était très maigre, mais en plus, un de ses yeux était infecté et sortait de son orbite.

La SPA accueille une dizaine d’animaux par jour et chaque animal est évalué, vacciné et stérilisé à son arrivée ce qui représente des coûts de base d’environ 500 $ par animal. Certains ont toutefois des besoins très urgents.

« On doit réparer des fractures ou faire des amputations, souligne Alexane Bégin. Ça peut aussi être simplement de l’anxiété. Ça peut avoir l’air banal, mais ça prend de la médication pour aider les animaux qui arrivent et qui sont déstabilisés. »

Abandon responsable

Alexane Bégin lance d’ailleurs un appel à la population pour réaliser des abandons responsables.

« On reçoit des animaux qu’on nous dit errants, mais ce n’est pas vrai, admet-elle. On a encore des animaux attachés à des poteaux. On veut sensibiliser les gens qu’il faut bien faire les choses quand on abandonne un animal. C’est déjà stressant la SPA et on veut une transition la plus douce possible. »

Une chatte a été laissée dans une boîte devant le refuge en octobre. (Fournie)

D’avoir de l’information sur l’animal facilite aussi beaucoup le processus.

« Il faut faire des examens ou des évaluations comportementales qu’on n’aurait peut-être pas besoin de faire. Ça contribue à augmenter nos coûts. On encourage les gens à nous parler le plus possible. »

Dépendre des dons

Lancée en septembre, la dernière campagne de financement a permis à la SPA de l’Estrie d’amasser 180 000 $ sur un objectif de 250 000 $. Pour toute l’année 2023, c’est quelque 300 000 $ qui ont été récoltés.

La SPA ne reçoit pas de subventions gouvernementales pour prendre soin des animaux. Elle fait ses frais avec les dons, les licences des animaux ainsi que les contrats de service avec les municipalités.

« Pour l’instant, on n’a pas besoin de prendre des mesures particulières, résume-t-elle. Les animaux qui sont euthanasiés sont seulement ceux pour lesquels on ne pouvait absolument rien faire. Quand on peut faire quelque chose pour l’animal, on le fait, mais c’est certain qu’on va avoir besoin encore du support des gens. On a besoin de financement à longueur d’année. »