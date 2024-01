La présomption d’innocence mise à mal?

Les dossiers qui défilent devant les juges comportent de plus en plus de procédures. (Maxime Picard/archives, La Tribune)

Depuis plus de 30 ans, l’avocat Patrick Fréchette se porte à la défense d’Estriens accusés de différents crimes. En regardant vers l’avenir, il y va d’une mise en garde: le système de justice a été bâti autour de la présomption d’innocence, qui est parfois «mise à mal» ces temps-ci, selon lui.

Le vétéran avocat croit que l’alourdissement des procédures n’est «certainement pas souhaitable». «Il y a tellement de règles qui doivent être suivies pour s’assurer qu’on puisse poser les bonnes questions aux plaignantes que ça impose un carcan passablement lourd qui amène la gestion maintenant faite par les tribunaux», analyse Me Fréchette.

Pour la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Stéphanie Landry, la gestion dans le tribunal spécialisé aide les victimes à porter plainte. «Le Code criminel les protège quant aux questions qui leur sont posées lorsqu’elles témoignent», explique-t-elle, citant en exemple qu’un avocat ne peut pas poser de questions par rapport au passé sexuel d’une plaignante, sauf s’il présente une requête au préalable.

L’avocat de la défense est très clair: selon lui, il est souhaitable qu’un filet de sécurité soit érigé autour des victimes. «Mais pour moi, considérer une personne comme une victime avant qu’une personne soit déclarée coupable, il y a un problème. Qu’on offre un filet de sécurité à des gens qui se plaignent de violence conjugale et sexuelle, c’est très souhaitable, mais pas dans le cadre du processus criminel», croit-il.

Me Stéphanie Landry, qui analyse ce tribunal spécialisé différemment, précise que le terme victime peut être appliqué pour une personne qui a porté plainte du début à la fin du processus judiciaire, selon le Code criminel.

«Il y a un désir de la communauté judiciaire de faciliter le passage des témoins et des victimes dans le cadre du processus judiciaire, argue-t-elle. On n’a pas besoin de plusieurs tribunaux spécialisés: il y en a un actuellement qui est destiné à toutes les causes de violence conjugale et sexuelle. C’est un tribunal qui sera appelé à siéger plus souvent, car il y a énormément de dossiers», résume celle qui ne croit pas que ce système compromette la présomption d’innocence.