L’âge de papier

Mais voilà, ce jour est arrivé quand même. Et c’est aujourd’hui.

C’est aujourd’hui que nous tournons la page, si on peut dire, sur presque 114 ans d’éditions imprimées de votre journal.

Bien sûr que ça m’attriste. J’ai grandi avec La Tribune dont on se passait les cahiers grand format et les suppléments la fin de semaine dans la famille. J’avais droit aux sports, qui n’intéressaient que moi. Au fil du temps, j’ai fini par parcourir le journal en entier, à connaitre certains journalistes, à apprécier la plume des regrettés Pierre Saint-Jacques, Gilles Dallaire, Rachel Lussier…

D’autres témoins privilégiés de l’actualité leur ont succédé avec ce même engagement à nous rapporter ce qui se passe dans notre coin de pays. Puis d’autres encore jusqu’à aujourd’hui, qui signent leur dernier « papier ». Ils continueront de le faire en mode numérique avec plus de moyens que jamais, un talent toujours grandissant et un enthousiasme sans cesse renouvelé.

Pour tout dire, la fin du journal imprimé n’est pas la fin du monde pantoute; c’est tout juste la fin d’un monde.

Un monde où le papier régnait sans partage.

Il était partout quand j’ai mis les pieds pour la première fois comme journaliste stagiaire dans la grande salle de rédaction de La Tribune, rue Roy, au dernier droit du siècle dernier.

Sur chaque bureau de journaliste, les piles de documents plus ou moins alignées emmuraient mes collègues dans des petites forteresses. Des dossiers de presse, des documents à lire avant le prochain conseil municipal ou l’assemblée des commissaires scolaires du soir, des liasses qu’envoyait la défunte Régie régionale de la santé et des services sociaux, des magazines spécialisés, des programmes d’évènements sportifs, des jugements de cour, des rapports d’enquête, etc. Emmenez-en, du papier!

Au milieu de cette immense pièce trônaient une trentaine de classeurs bruns à quatre tiroirs pleins à craquer, la plupart identifiés à un journaliste, qui y consignait les documents importants ou ses articles. À l’entrée de la salle, un pigeonnier débordait chaque jour de courrier que Lorraine Laliberté distribuait soigneusement dans les petits casiers. À côté de son bureau, un télécopieur prenait rarement des pauses. L’imprimante photocopieuse était la meilleure amie des scribes. Nos payes arrivaient par chèque scellé dans une enveloppe à fenêtre. Les photos (de papier évidemment!), occupaient une pièce complète qu’on appelait la morgue. Un terme prémonitoire?

Dans les autres départements, même chose. À la comptabilité, les annonceurs et les abonnés recevaient des factures par la poste, les grandes entreprises nous expédiaient des tonnes de circulaires que nous insérions dans le journal et d’immenses rouleaux de papier attendaient dans leur coin leur tour de passer sous les presses. Tout autour de Sherbrooke, les Domtar, Kruger et Cascades tournaient à plein régime.

S’il y a eu l’âge de pierre, l’âge du bronze, puis l’âge de fer, on peut certainement affirmer que la seconde moitié du 20e siècle a été l’âge de papier.

Cela n’allait pas sans quelques inconvénients, il faut bien le dire. Car le principal défi de l’époque consistait à trouver le bon papier quand on en avait besoin.

Untel est mort et il faut retracer les grandes lignes de sa carrière pour l’édition du lendemain. On se souvient qu’il avait reçu le titre de Mérite estrien deux ou trois ans auparavant. On s’informe à droite et à gauche qui a écrit le texte. Gilles Fisette? Fançois Gougeon? Denis Dufresne? Finalement, c’est Michel Morin, malheureusement moins porté sur l’archivage. « Il me semble que c’était au début de l’année. Il y avait encore des décorations de Noël quand je suis allé faire l’entrevue chez lui, mais le sapin était à la rue. Ça doit faire trois ans », se souvient Michel sans conviction.

Le papier était partout dans la salle de rédaction à la fin du siècle dernier. Si les bureaux sont étonnamment dégagés autour de Mario Goupil, alors journaliste aux sports à la fin des années 1970, on se demande bien ce qu’il est en train d’écrire. (Archives La Tribune)

Il fallait alors se tourner vers la petite pièce où les journaux, grand format à l’époque, des trois dernières années étaient maintenus ensemble mois par mois avec une lourde reliure d’acier. Au bout d’une demi-heure de feuilletage, on finit par trouver l’article qui nous permettra d’écrire celui du lendemain.

Aujourd’hui, on n’a qu’à consulter les archives électroniques de La Tribune et de l’ensemble des principaux médias du monde, en français et en anglais. Quelques secondes suffisent pour qu’apparaissent tous les articles où le nom d’Untel est mentionné. Le ou la journaliste a toutes les informations en main pour rappeler les principaux faits d’armes du défunt aux abonnés.

Le plus beau, c’est que nos lecteurs pourront lire l’article dans l’heure qui suit au lieu d’attendre le lendemain matin. Et l’article sera bonifié à mesure que les journalistes auront recueilli de nouveaux témoignages, qu’ils auront appris certains éléments. Ça s’appelle des nouvelles en continu, une réalité que les radios et les télés connaissent depuis plus longtemps que nous. Mais les lecteurs de journaux numériques gardent cet avantage précieux de choisir le temps qu’ils passent sur chaque nouvelle, comme avec l’imprimé!

Les piles de papier ont libéré les bureaux à La Tribune. Le pigeonnier aussi. Il ne reste plus que deux ou trois classeurs, qui ne renferment bien souvent que de vieux appareils dont on ne se sert plus, dont le télécopieur! Même l’imprimante peut parfois dormir deux ou trois jours avant d’être sollicitée. Nos payes entrent directement sur notre compte. Nos presses ont cessé de tourner il y a bientôt quatre ans et les châteaux de rouleaux de papier ont disparu par la même occasion.

Autre signe des temps, notre bâtiment de la rue Roy est en train de devenir un Espace quantique, où le papier entrera et sortira feuille par feuille plutôt qu’à pleines remorques. La Tribune n’est pas un cas unique. La même chose s’est produite un peu partout à différents degrés. Le papier a presque disparu dans les écoles, les cégeps, les universités, les entreprises comptables, les firmes d’ingénieurs ou d’avocats. En fait, il a cédé sa place à peu près partout, il me semble, à l’exception notable des établissements de santé où on continue d’acheter des télécopieurs, en se promettant chaque fois que c’est le dernier, et où nos dossiers médicaux sont encore conservés sur papier dans de grandes enveloppes de carton. Je ne sais pas pour vous, mais je vois cette exception comme un signe...

Depuis mars 2020, nous n’avons plus qu’une édition imprimée hebdomadaire. En même temps, nous n’avons jamais eu autant de lecteurs. Comment est-ce possible? La fréquentation de nos plateformes électroniques grimpait sans cesse jusqu’à ce que des réseaux sociaux choisissent de nous boycotter. Aujourd’hui, les gens lisent La Tribune à toute heure du jour et de n’importe où sur la planète de leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur.

Enfin il y a eu, jusqu’à aujourd’hui, les irréductibles lecteurs attachés à notre édition imprimée. Ne vous sentez pas jugés, j’aurai fait partie de ce groupe jusqu’au numéro que vous tenez probablement entre vos mains. Nous y avons mis tout notre cœur et notre talent afin qu’il soit non seulement intéressant à lire, avec une formidable équipe de journalistes qui a toujours su se réinventer, mais aussi agréable à l’œil grâce aux bons soins de la graphiste d’exception Cynthia Beaulne et de nos photographes talentueux et inspirés. Tous ces gens continueront de mettre leur talent, leur engagement et leur créativité au service de nos publications numériques et de notre magazine économique, toujours imprimé.

Je vous en passe un papier!