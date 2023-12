Projet bloqué à Saint-Camille: «un dilemme» pour l’UPA-Estrie

Dans le jugement de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l’UPA-Estrie reste neutre et n’indique pas si elle appuie ou s’oppose à la demande.

«Oui évidemment, on veut essayer de protéger le plus possible la zone agricole parce que les terres agricoles vont devenir une denrée rare, mentionne M. Brien en entrevue. Ce n’est pas une ressource inépuisable et on sait que les besoins alimentaires vont augmenter. Mais de l’autre côté, on a un petit village qui veut agrandir. C’était positif pour Saint-Camille et c’est dommage parce que ça n’enlève pas grand-chose à l’agriculture. C’est pour ça qu’on a un dilemme.»

Michel Brien, président de l'UPA-Estrie (Maxime Picard/La Tribune)

Dans ses représentations, l’UPA-Estrie a toutefois soulevé quelques points qui auraient pu affecter le rendement agricole dans le secteur, notamment en lien avec l’épandage de fumier ou l’ajout de nouveaux puits résidentiels. On estime aussi que le producteur d’une parcelle en culture contiguë au lot visé par la demande pourrait anticiper des pertes de rendement sur une certaine portion de sa parcelle.

«Étant donné que le projet vise l’agrandissement du périmètre urbain, il y aura nécessairement des impacts sur les activités agricoles, ajoute-t-on dans le jugement. L’ajout de nouveaux puits résidentiels aura également des impacts sur les exploitations agricoles voisines.»

L’UPA-Estrie recommandait en outre de conserver en zone agricole une bande de terrain de 25 mètres de large le long de la ligne de lot nord‑est, qui fera office de bande de protection pour les activités agricoles actuelles et futures. Elle soulignait toutefois le sérieux des démarches entreprises par la MRC des Sources et Saint-Camille.

Pas de bons sols?

Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, les lots avoisinants ainsi que la superficie visée par la demande d’exclusion reposent sur des sols de classes 4 et 7. Les sols de classe 4 renferment un potentiel agricole plutôt moyen, mais peuvent atteindre un rendement élevé pour une culture spécialement adaptée. Les sols de classes 7 sont quant à eux moins propices à la culture et sont généralement boisés.

Selon le maire de Saint-Camille Philippe Pagé, le terrain a été acheté par un citoyen non-agriculteur de Magog en 2011. Ce dernier a planté beaucoup d’épinettes et voulait s’en servir comme terre à bois. Toujours selon M. Pagé, il n’y a pas eu d’agriculture sur le terrain dans la dernière génération.

Michel Brien mentionne toutefois que la qualité des sols n’est pas un facteur déterminant lors de la prise de décision du CPTAQ.

«La plupart des sols en Estrie sont de classe 4, on n’a pas de 1 ou 2 ou presque pas, souligne-t-il. On vient à bout de cultiver quand même. Toutes les érablières sont sur des sols de dernières classes. On ne s’arrête pas beaucoup à la classification des sols. Des municipalités peuvent avoir le goût de s’agrandir en achetant des terrains agricoles autour, les laisser pousser en friche et ensuite dire que ce n’est pas cultivé. C’est pour ça qu’il faut faire attention.»

La zone agricole occupe donc 92 % du territoire municipal à Saint-Camille. (Archives La Tribune)

Pas de flexibilité

Depuis décembre 2021, le territoire de référence dans le cadre d’une demande d’exclusion pour démontrer l’absence d’espace approprié disponible hors de la zone agricole doit être étendu au territoire de la MRC.

«Ce qu’on voyait souvent, c’est une municipalité qui voulait agrandir son parc industriel parce qu’une grosse industrie voulait s’en venir, mentionne M. Brien. Il n’y a plus de place, mais il y en a dans les municipalités voisines. Que l’usine soit à Sherbrooke, Windsor ou Magog, souvent, ça ne change pas grand-chose pour l’entreprise.»

Il admet toutefois que le CPTAQ applique la loi à la lettre sans se poser de questions et que certaines municipalités comme Saint-Camille peuvent se buter à un mur.

«Il n’y a pas de flexibilité, résume-t-il. Ils savent que s’ils ouvrent la porte à Saint-Camille, tous les autres vont dire que Saint-Camille l’a eu.»