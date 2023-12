Comment ne pas gâcher le Noël de ses enfants (et le sien)

Magie ou trahison ?

Les traditions de Noël obligent déjà les parents depuis des décennies à sortir leurs meilleurs jeux d’acteur en ce qui a trait au grand distributeur de cadeaux barbu. Et voilà que pour les plus investis, les mauvais coups des lutins se sont également ajoutés, dans les dernières années. Même un parent qui déciderait de ne pas encourager ces traditions aurait du mal à en isoler son enfant, précise d’ailleurs la spécialiste. «Il y a des publicités à la télévision, la parade du père Noël, le père Noël au centre d’achat... c’est dans notre conception populaire.»

Mais ce beau grand bateau que montent les adultes apporte-t-il réellement plus de bien que de mal ? Tous peuvent dormir tranquilles, selon la professeure.

«La croyance au père Noël, il y a tout un mythe qui entoure ça, répond Mme Garon-Carrier. Ce qu’il faut savoir, c’est que malgré la crainte ou le questionnement du parent, à savoir si c’est bon ou non pour son enfant qu’il y croie, il n’y a pas de fondement ou d’appui scientifique qui laisse entendre que ce serait néfaste pour l’enfant de croire au père Noël. Même que les enfants, quand ils sont plus vieux et qu’ils ont appris la vérité, si on veut, se disent être contents d’avoir cru au père Noël et pensent que c’est bon pour les enfants.»

Gabrielle Garon-Carrier, professeure au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke (F.LAFRANCE PHOTOGRAPHE)

L’imagination, la créativité et la construction de l’esprit critique de l’enfant peuvent même en bénéficier, précise-t-elle. D’ailleurs, aux parents d’enfants avoisinant les sept, huit ou neuf ans qui commenceraient à recevoir des questions qui transpirent le doute, la spécialiste suggère de simplement répondre par une question pour inviter l’enfant à aller plus loin dans sa réflexion. Par exemple, à la question «comment fait-il pour faire le tour du monde en une nuit avec son traîneau volant?», on pourrait répondre «et toi, comment crois-tu que ce pourrait être possible?» ou «crois-tu que les rennes peuvent réellement voler?».

«Ils vont finir par comprendre qu’il y a peut-être des incohérences. C’est comme si ça se faisait assez naturellement chez les enfants. Ça se peut que certains enfants soient déçus et fâchés en l’apprenant, mais normalement, ce ne sont pas des émotions qui perdurent et qui vont venir miner la relation parent-enfant.»

Gestion des émotions

Parlant du papa Noël, ses cadeaux peuvent cependant avoir un grand impact s’ils ne sont pas songés avec un souci d’équité, explique Mme Garon-Carrier. Que ce soit entre frères et sœurs ou camarades de classe, les enfants sont souvent prompts à se comparer aux autres. «C’est important de dire à l’enfant que le père Noël donne des cadeaux, mais que les parents aussi. On n’est pas obligé de dire que tout, tout, tout, vient du père Noël. C’est important que le père Noël offre un petit cadeau, à tout le monde, et les plus gros cadeaux viendront des parents.»

«Comme ça, il n’y aura pas un sentiment de tristesse où l’enfant va se dire que le père Noël l’aime moins ou qu’il a été moins sage que les autres. Si son ami a reçu un gros cadeau comme une console PlayStation, par exemple, on peut lui dire que c’est sûrement un cadeau des parents, parce que le père Noël n’offre pas ce genre de choses», insiste-t-elle.

Bien qu’intéressant sur le plan moteur, le festival du déballage peut rapidement partir en vrille pour les tout-petits, prévient-elle aussi. «Juste le temps des Fêtes, c’est énormément de stimulations et d’émotions à gérer. Le fait de donner énormément de cadeaux, souvent, ça dépasse probablement beaucoup les attentes de l’enfant, et ça peut l’amener à ne pas savoir comment bien gérer ses stimulations. Il peut vivre des émotions très, très fortes comme être excité, pleurer ou crier. De trop en recevoir, ça peut même devenir une source de stress et de frustration parce que les gens attendent de voir sa réaction, il ne sait plus trop comment agir. Et ça l’empêche aussi de l’intéresser en profondeur à ses jouets.»

La professeure suggère notamment de fixer un budget maximal aux membres de la famille ou de limiter le nombre de cadeaux, s’ils ont l’habitude d’être un peu trop généreux. «On peut même garder des cadeaux pour une autre occasion, comme les anniversaires aussi.»

Mais le plus important, dit-elle, est de prendre le temps avec l’enfant de découvrir son cadeau, de s’y intéresser.

«C’est probablement toute l’attention qui est accordée et le moment passé en famille qui devraient prendre le dessus.» — Gabrielle Garon-Carrier

C’est combien, trop de cadeaux ?

Pour ce qui est de la bonne quantité, il convient surtout de se rappeler que c’est principalement l’entourage de l’enfant qui fixe ses attentes année après année.

«Quand la barre est très très haute, c’est difficile de la baisser.» Pourquoi ne pas donc développer des bonnes habitudes dès le départ, dit-elle, et développer également son plaisir de donner, de s’intéresser aux cadeaux des autres ? Noël peut aussi tourner davantage autour des moments en famille, comme les bricolages, la décoration et la préparation en amont.

Surtout, ne prenez pas les déceptions à titre personnel, rappelle-t-elle. «Il y a un âge où on veut montrer la politesse aux enfants, mais il y a aussi un âge où ils n’ont pas appris à bien masquer et réguler leurs émotions. C’est un apprentissage d’habiletés sociales. Il faut accepter cette réaction-là de la part de l’enfant, et peut-être que le lendemain ou le surlendemain, il va commencer à s’intéresser à ce cadeau-là.»

Distanciation sociale (bis)

En 2023, les attentes ont eu le temps de changer d’une génération à l’autre en ce qui concerne les rassemblements familiaux, réfléchit Mme Garon-Carrier. Tout comme les concepts de bulle et d’intimité. «Très, très jeune, je pense que c’est important d’inculquer la notion de consentement chez les enfants. C’est normal que les parents souhaitent que leur enfant soit poli, mais il y a une différence entre la politesse et l’affection. Un enfant qui n’a jamais vu sa tante, par exemple, il n’est pas obligé d’aller la coller, d’aller dans ses bras ou de lui donner des becs s’il ne le souhaite pas.»

«Si chaque fois qu’il reçoit un cadeau, il est obligé d’aller donner des becs, de s’asseoir sur les genoux, de coller l’oncle, etc., comment veux-tu que cet enfant-là fasse la différence plus tard ? Il va avoir appris à faire ça pour dire merci. S’il décide de le faire de son propre chef, tant mieux, mais s’il ne le fait pas, c’est important de ne pas le forcer.»