Lac-Mégantic retrouve ses données après la cyberattaque

Le montant d’argent qui sera dépensé pour les quatre firmes expertes qu’a dû engager la Ville en urgence n’est pas encore clair. Ces fournisseurs enverront leurs factures lorsque leur mandat des firmes sera à échéance, a expliqué Mme Morin en entrevue téléphonique avec La Tribune.

Ces experts ont été engagés dès les premières heures suivant l’attaque.

«Je peux, à titre de mairesse, décréter toute dépense nécessaire et octroyer tout contrat dans un cas de force majeure de nature à détériorer sérieusement nos équipements et infrastructures municipaux, ce qui était le cas», a-t-elle mentionné en séance publique, mardi soir.

La mairesse a donc signé des ententes avec quatre sous-traitants. Le cabinet d’avocat Torys conseille la Ville quant aux communications durant l’enquête et aidera l’organisation municipale aux enjeux, au besoin, avec l’application de la loi 25 sur les renseignements personnels.

La firme KPMG-Egyde aide quant à la récupération des données concernant la source et l’étendue de l’incident. Elle analyse également les dommages causés aux serveurs informatiques et aidera à les reconstruire de façon sécuritaire.

Une autre firme spécialisée dont le mandat est terminé a assisté la Ville dans ses communications avec les auteurs de la cyberattaque et une dernière s’assurera d’effectuer les travaux de reconstitutions des systèmes informatiques. Tous ces fournisseurs pourront être payés à même le budget courant de la Ville.

Le but de Lac-Mégantic n’était pas nécessairement de retrouver l’auteur de ce crime informatique, «mais de retrouver les données», précise Mme Morin.

«Nos cyberexperts sont capables de retracer d’où vient l’attaque et par quelle porte on est entré dans notre système. À partir du moment où des données ont été prises, une enquête criminelle est entamée», a-t-elle précisé.

Ampleur des dégâts

En date du 19 décembre, la mairesse a assuré connaître «la source de l’attaque et l’ampleur des dégâts».

«Tous les serveurs ont été attaqués [incluant] les différentes sauvegardes dont disposait la Ville, rendant toutes les données récentes inaccessibles. La bonne nouvelle, c’est que depuis près de deux semaines, les équipes travaillent à faire le diagnostic et à trouver des solutions pour retrouver nos systèmes et nos données. Grâce à ces experts, la Ville a pu retrouver ces données et nous retrouvons petit à petit nos serveurs et nos fichiers», a affirmé la mairesse aux citoyens.

«À ce jour, rien ne nous indique que des renseignements personnels d’employés ou de citoyens auraient été compromis, a-t-elle poursuivi. Nos experts continuent à enquêter sur ce sujet. Dans la mesure où l’enquête devrait démontrer que des renseignements auraient été affectés, la Ville s’engage à respecter ses obligations quant à la loi 25.»

Un virage informatique sera effectué à Lac-Mégantic. Un appel d’offres a été lancé pour l’achat d’une cinquantaine d’ordinateurs «pour permettre le déploiement d’Office 365 dans l’ensemble de l’organisation».

Depuis le début de la semaine, le serveur financier est en fonction, puisqu’il a été jugé prioritaire. Tour à tour, le greffe, les communications, la secrétaire à la direction et la mairie devraient pouvoir reprendre leurs outils. Les autres services devront attendre après les Fêtes avant de renouer avec leurs systèmes informatiques.