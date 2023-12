La Savonnerie des Diligences réduit ses activités et les rapatrie à Bolton-Est

Alors qu’elle célèbre ses 18 ans et que son catalogue comptait 200 produits, la Savonnerie cessera la production de produits comme les soins pour le visage et les chandelles. Cette simplification des activités et ce retour à l’essentiel lui permettront « d’exister autrement », espère sa présidente et fondatrice Marie-Eve Lejour.

C’est la croissance qu’elle a connue qui avait amené l’entreprise à complexifier sa production, explique-t-elle. L’entreprise a cependant commencé à vivre une légère décroissance à partir de 2021 alors qu’elle connaissait un mouvement de croissance depuis huit ans. « On était équipé pour la croissance, on avait acheté l’usine, on avait beaucoup complexifié nos opérations… »

« L’an passé, depuis la mi-2021, on avait espoir que la croissance reviendrait, même si on constatait la décroissance. On cherchait le chemin vers la reprise. »

« On a essayé d’aller en Ontario, de développer de nouveaux marchés, de démarrer une deuxième boutique. Il n’y a rien de tout ça qui a fonctionné assez pour ramener le niveau de croissance, même si ça a sûrement aidé. »

La boutique d’Orford a été en activité pendant environ 10 mois.

La Savonnerie des Diligences a vu le jour à Eastman, il y a 18 ans. La boutique fermera ses portes le 1er janvier, mais les clients pourront se rendre au comptoir de l'usine, à trois km du village d'Eastman. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

La Savonnerie a connu une importante perte financière en 2022.

« Cela a fait en sorte qu’on a restructuré nos finances, on a fait beaucoup de choix, de la liquidation d’actifs, de flottes de véhicules. On a resserré tout ce qu’on pouvait resserrer. Toute l’entreprise a été passée au peigne fin […] Malgré tout ça, étant donné la décroissance continue, on n’est toujours pas sur la route de la rentabilité à l’heure actuelle. En octobre, il a fallu prendre la décision de la continuité de l’entreprise, dans ce contexte-là ou pas », note Marie-Eve Lejour, en soulignant que ce contexte force l’enseigne à se réinventer « pour une énième fois ».

La vente des savons est toujours au rendez-vous, souligne l’entrepreneure. La Savonnerie peut compter sur une clientèle fidèle… et très réactive. « Il y a immédiatement plein de gens qui font des provisions », dit-elle alors que les clients ont été récemment avisés de la simplification des activités.

« C’est une décision prise pour la continuité de l’entreprise et la pérennité. On est à peu près au niveau de ventes de 2018. En 2018, on n’avait pas l’usine. À cause de la décroissance, l’usine est trop grande. Il faut trouver des solutions moins évidentes pour voir comment on peut passer à travers ces temps incertains. S’il y avait une perspective de reprise économique, on n’aurait pas pris cette décision-là. »

« Le réseau de distribution que l’on a, c’est le commerce indépendant, et ce réseau-là, en période d’inflation, c’est un peu moins fréquenté que la grande surface ou le réseau d’épiceries où l’on n’est pas… »

La présidente et fondatrice de la Savonnerie des Diligences, Marie-Eve Lejour. (Archives La Tribune)

Dans le Baromètre de la consommation responsable 2023, qui présente cette année une édition spéciale du coût de la vie, on apprend que pour 66,4 % des Québécois, « acheter des produits fabriqués au Québec est trop cher pour leur budget ».

On observe également que si le soutien à l’économie locale demeure « une motivation importante », « la fréquence d’achat dans les commerces de proximité n’est pas la plus élevée par rapport à d’autres canaux de distribution ». En outre, ceux pour qui les produits locaux ont la cote sont aussi ceux qui ont le plus réduit leur consommation.

Le Baromètre de l’action climatique 2023 montre pour sa part que l’achat local est privilégié par plus de gens qu’il y a cinq ans. On observe toutefois une tendance à la baisse depuis les deux dernières années. Ainsi, 70 % des répondants disaient privilégier les produits locaux en 2021, comparativement à 62 % en 2023.

Rappelons qu’à la suite d’une infiltration d’eau en novembre 2019, la Savonnerie avait concentré ses activités de production dans l’édifice de Bolton-Est.

En 2020, la Savonnerie comptait environ 45 employés. En 2023, la taille de l’équipe a été réduite à quelque 25 personnes, et ce chiffre passe à 17.

Les gens peuvent toujours acheter des produits à la boutique d’Eastman jusqu’au 31 décembre. Le comptoir de l’usine de Bolton-Est ouvrira pour sa part à compter du 5 janvier. Celle-ci se retrouve à trois km du village d’Eastman.

Rappelons que la première boutique a vu le jour dans la résidence familiale de Marie-Eve Lejour, sur le chemin des Diligences à Eastman.