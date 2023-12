Projet pilote chez Hydro-Sherbrooke pour réduire le nombre de pannes liées aux arbres

Lors d’événements de pluie verglaçante, de neige mouillée ou de vents violents, les pannes de courant sont en grande partie causées par des arbres ou des branches qui tombent sur les lignes. L’élagage, sur trois à cinq mètres de distance selon le type d’arbre, est la principale méthode pour assurer la résilience du réseau.

En ce moment, la Ville de Sherbrooke élague, en embauchant une firme externe, environ 300 km de ligne par année ce qui correspond à environ 20% de son réseau. Certaines essences d’arbres à croissance rapide comme l’érable argenté, le peuplier ou le bouleau peuvent parfois nécessiter des interventions annuelles.

Investissements prévus

Des investissements de 400 000$ sont toutefois prévus au budget de fonctionnement 2024 pour l’embauche d’une équipe d’élagage supplémentaire.

«Ce qu’on constate depuis un an ou deux, et on n’a pas de mesure scientifique, c’est qu’on dirait que les arbres poussent plus rapidement que nos cycles d’élagage, indique Christian Laprise, directeur d’Hydro-Sherbrooke. On a augmenté notre budget de façon récurrente pour avoir un rythme plus élevé.»

Hydro-Sherbrooke a également un projet pilote depuis un an et demi pour identifier les arbres qui posent un risque à l’extérieur du corridor d’élagage.

«On s’aperçoit qu’il faut regarder plus loin que le corridor, souligne M. Laprise. Quand on regarde la dernière grosse panne, il y a des branches qui n’étaient peut-être pas suffisamment élaguées, il faut le dire, mais il y a aussi beaucoup d’arbres à l’extérieur du corridor qui sont tombés sur les lignes. Ça demande une nouvelle approche. Certaines essences sont tellement flexibles que leur sommet peut pratiquement venir toucher au sol.»

Imagerie aérienne

La Ville utilise donc de l’imagerie aérienne pour cibler certains arbres. Elle explore également d’autres solutions pour réduire le nombre de pannes.

«C’est peut-être d’élargir un peu le corridor, mais surtout d’identifier les arbres avec des faiblesses qui pourraient tomber sur les lignes.»