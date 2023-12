Sherbrookois d’origine, enseignant... et meilleur pâtissier amateur du pays

L’enseignant au secondaire aura certainement de quoi convaincre ses élèves de miser sur la persévérance, à l’avenir, puisque le 19 novembre dernier, il a été couronné grand champion de cette année.

C’est d’abord la saison de 2018 qui a attiré son attention et initié l’idée d’un jour passer de l’autre côté de l’écran, raconte-t-il. «Mais je n’étais pas de calibre, dit-il. Je me suis mis à travailler un peu plus sérieusement sur mes habiletés culinaires. Souvent, j’utilisais les défis techniques de l’émission pour essayer des nouvelles préparations. Je me suis inscrit cette année-là, mais je n’ai pas eu de nouvelles.»

Pendant six semaines, avant le début du tournage, Loïc Fauteux-Goulet s'exerçait jusqu'à 15 heures par jour pour bâtir son menu de compétition et perfectionner ses techniques. (Geoff George/CBC)

Les deux années suivantes, un déménagement en Écosse a même fait migrer temporairement sa candidature vers le Great British Baking Show, la compétition originale dont GCBS a emprunté le concept. Sans succès. Après un retour au pays et une autre inscription infructueuse, la dernière candidature de l’enseignant, qui réside désormais à Creston en Colombie-Britannique, l’a finalement propulsé jusqu’à la victoire.

Après avoir survécu à sept éliminations, le Québécois de 33 ans a notamment su tirer son épingle du jeu lors d’une finale effrénée où il affrontait ses camarades finalistes Camila et Candice. À l’intérieur de la mythique tente qui sert de studio à l’émission, tous les trois ont dû relever les défis de la confection d’une Torta diplomatica, d’un gâteau de crêpes ainsi que d’une œuvre «antigravité».

L'une des œuvres qui ont valu la victoire à Loïc Fauteux-Goulet, son «Underwater Oasis» présentée dans le cadre du défi de gâteau «antigravité». (Geoff George/CBC)

Puisque la question ne tarde jamais à venir : non, il n’y a pas de prix en argent, rappelle M. Fauteux-Goulet.

«Seulement le plateau à gâteau GCBS et les droits de vantardise, précise-t-il en riant. Mais honnêtement, je ne crois pas que je me serais inscrit dans une compétition où il y aurait eu un grand prix en argent. Ça change tellement la dynamique. Je pense qu’une des choses qui font l’émission, c’est qu’il n’y en ait pas. Les gens essaient au maximum de pousser leurs habiletés tout en désirant que chacun réussisse à la hauteur des siennes. Quand tu termines avant la fin du défi, tu vas aider les autres participants.» — Loïc Fauteux-Goulet

Même qu’à 21h, la veille de la finale, les trois finalistes tentaient toujours de régler les soucis de support pour le gâteau «antigravité» de Camila, se souvient-il.

«Tous sont devenus des vraiment bons amis maintenant. On blague souvent que c’était un camp d’été.»

Une grande camaraderie régnait entre les participants, souligne Loïc. (Geoff George/CBC)

Marathon enfariné

Si l’authenticité de l’expérience et la camaraderie auxquels ils s’attendaient de cette expérience se sont avérées, le champion avoue qu’il avait largement sous-estimé la quantité et l’intensité de la préparation nécessaire.

En effet, des trois épreuves déployées à chaque épisode, soit le défi signature, le «showstopper» et le défi technique, il n’y a que le dernier qui soit révélé spontanément aux concurrents. En ce qui concerne les deux autres épreuves, chaque participant se devait de soumettre ses recettes avant même le début de la période d’enregistrement.

«On avait six semaines environ avant de commencer les enregistrements pour se préparer. Je cuisinais à peu près 15 heures par jour», dit celui qui souligne l’appui de sa conjointe, Alison, tant durant cette phase «chaotique» que lors de la période de tournage, alors qu’elle l’assistait dans sa planification à distance.

Loïc en pleine épreuve, expliquant son processus à l'animateur Alan Shane Lewis. (Geoff George/CBC)

Les cuisinettes fournies dans chacune des chambres d’hôtel des participants, à Toronto ont aussi joué un grand rôle dans le perfectionnement des tous, raconte-t-il.

«On enregistrait toute la journée, on retournait à l’hôtel et on continuait à se préparer tout de suite. J’ai dû faire au moins 50 pratiques de différents défis dans ma chambre. On était plus capable de voir nos gâteaux! Tu allais voir un autre participant pour lui demander de goûter et ça ne lui tentait pas vraiment. Tout finissait sur le bureau de la réception de l’hôtel!» — Loïc Fauteux-Goulet

Les trois finalistes de la 7e saison : Camila García Hernández, Loïc Fauteux-Goulet et Candice Riley. (Geoff George/CBC)

Les leçons de M. Loïc

Lorsqu’on lui demande un conseil pour les prochains participants, M. Fauteux-Goulet est sans équivoque. «N’importe quoi que tu n’aimes pas absolument, abandonne l’idée. Il faut tellement être motivé et pousser chacun des aspects, qu’au moment où tu entres dans la tente, il faut que tu aimes chacun des éléments, que ce soit même la façon dont tu es habillé ou ton plateau de présentation.» C’est aussi pour cette raison que toutes ses recettes et concepts rejoignaient ses intérêts personnels, comme la voile ou la cueillette sauvage.

Passionné de voile, le concurrent a su en raconter un peu plus sur lui à travers ses créations. (Geoff George/CBC)

Celui qui a obtenu son baccalauréat en enseignement et réalisé les premiers pas de sa maîtrise en éducation à l’Université de Sherbrooke peut dresser plusieurs parallèles entre sa profession et son parcours à l’émission. «Pendant l’émission, je voyais vraiment à quel point l’impact des contraintes pousse tout le monde à être plus créatif», donne-t-il en exemple.

Au risque de sonner comme un joueur des Boys, le champion rappelle aussi que son parcours était tributaire de sa force mentale.

Sa « Backyard's Torta Diplomatica » de la finale, réalisée avec des ingrédients qu'il aurait pu cueillir derrière chez lui. (Geoff George/CBC)

«Il y a toujours un moment où tu décides d’abandonner ou de pousser, résume-t-il. Parfois, les choses ne vont pas super bien et il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut tellement vouloir pour sauver ta préparation ou trouver un plan B. Dans la vie de tous les jours, souvent, tu te dis bon, ce n’est pas mon meilleur essai et la prochaine fois ça va aller mieux. Mais dans la tente, il n’y a jamais vraiment de prochaine fois. Il y a un immense focus sur le moment. Tu dois décider de ne pas être découragé.»

«Je suis tellement impressionnée de la façon dont il a persévéré parce que ça a été toute une épopée de se rendre là, confiait en anglais sa conjointe Alison à la caméra, lors de la grande finale de l’émission. «Il a tellement d’énergie et de passion pour la vie. Juste la façon dont il appréhende le monde, c’est plutôt magique», ajoutait-elle avec émotion.

Loïc et sa conjointe Alison, lors de sa grande victoire. (Geoff George/CBC)

Dans le secret

Non seulement le pâtissier amateur a-t-il dû garder sa participation à la compétition secrète, entre les semaines de tournage du printemps dernier et la période de diffusion à l’automne, mais il a ensuite dû attendre huit semaines pour partager la joie de sa victoire avec son entourage.

«On a organisé une séance de visionnement avec la communauté de Creston pour le premier épisode à la microbrasserie locale, raconte-t-il. Je me disais, pauvre eux, ils ne savent pas dans quoi ils s’embarquent. Ils vont devoir revenir à chaque semaine pendant 8 semaines !»

«C’était comme une prolongation de l’expérience, ajoute-t-il. La communauté était vraiment très impliquée et engagée dans l’émission. Chaque semaine il y avait plus de gens qui se joignaient à nous.»