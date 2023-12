Une équipe de l’UdeS lancera un satellite en orbite

L’équipe sherbrookoise a conçu ce satellite dans le cadre de l’Initiative CubeSats de l’Agence spatiale canadienne. Il sera d’abord envoyé vers la station spatiale internationale puis lancé dans l’espace.

«On n’a pas de date parce que ça peut changer à cause des différents vols, mais il devrait être dans l’espace en 2024 si tout se passe bien, explique Maxime Croteau, président du groupe technique Sirius. On va rester en contact avec l’Agence spatiale pour remplir la paperasse, mais pour l’instant c’est hors de notre contrôle.»

Les Sherbrookois testeront un magnétomètre quantique à diamant pour nanosatellites.

Un CubeSat est un satellite cubique miniature à peu près la taille d'un cube Rubik et qui pèse environ 1 kg. Les Sherbrookois ont créer un satellite à deux unités. (Fournie, Maxime Couture)

«Le satellite va émettre un signal lorsqu’il va être au-dessus du Canada et avec notre station au sol qu’on a construite à l’Aéroport de Sherbrooke, on va tenter de recevoir ces signaux et établir une communication. On veut démontrer la technologie de magnétomètre quantique pour mesurer le champ magnétique de la terre. On veut démontrer que ça peut fonctionner dans l’espace.»

Le programme a démarré en 2018 lorsque l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet a officiellement invité les Canadiens à participer au projet, en direct de la Station spatiale internationale. Une quinzaine d’équipes universitaires canadiennes ont levé la main. Le groupe Sirius de l’UdeS est toutefois la seule initiative francophone à concevoir un satellite.