Un restaurateur exaspéré après 14 annulations de dernière minute

Le restaurateur attendait 36 personnes, dispersées sur deux services, samedi soir, pour un événement spécial qu’il avait organisé en collaboration avec son fournisseur de champignons fins. C’est donc presque 40% des réservations qui ont été retranchées à quelques heures d’avis.

«Nous avons pu annuler une partie de notre commande de champignons, a-t-il écrit sur Facebook. C’est des sous que ne feront finalement pas nos partenaires producteurs, plus encore des pertes sèches de denrées cultivées avec passion. Annuler la journée même est pour nous pas mal l’équivalent de ne pas se présenter. Il peut y avoir toute sorte de bonnes raisons pour ça, évidemment nous sommes compréhensifs. Une réservation reste un engagement à se présenter au resto et implique des achats de nourriture et du temps de préparation.»

À la place d’accueillir 16 personnes comme convenu au deuxième service, le restaurant n’a donc compté que deux clients.

En entrevue, Samuel Lessard-Beaupré confirme que le phénomène des No Show est toujours bien présent. «On voit beaucoup de restaurateurs exaspérés. Ça vaut la peine que ce soit dénoncé. C’est un événement qu’on préparait depuis environ un mois. Ça nous coûte de l’argent pour le préparer. C’était presque plein, nous étions contents», relate-t-il.

Il rappelle que lorsque les gens ne se présentent pas, la perte est souvent double: l’argent n’entre pas dans les coffres du restaurant, mais les produits, eux, sont achetés. Des serveurs supplémentaires sont également prévus pour les soirées plus achalandées.

Samuel Lessard-Beaupré raconte qu’une personne a réservé à plusieurs reprises sans jamais se présenter.

«Les gens ne réalisent pas qu’on pourrait ne plus prendre leurs réservations, mentionne-t-il. L’autre option, c’est de ne plus prendre de réservation en ligne. Les gens vont devoir nous téléphoner pour réserver. Lorsqu’il y a un contact humain, les gens se sentent plus mal d’annuler sans raison.» — Samuel Lessard-Beaupré

Pour les événements plus précis, le restaurateur évalue l’option de vendre des billets comme pour un spectacle. «Ce ne sera pas un repas qu’on va vendre, c’est un billet. De cette façon, on pourra contourner la réglementation qui interdit un dépôt», cogite le restaurateur qui ne veut pas charger de dépôt aux clients, puisque cette mesure est interdite au Québec.

Dépôt

Depuis quelques mois, le propriétaire des restaurants estriens Osé Sushi demande à ses clients d’entrer un numéro de carte de crédit lorsque vient le temps de réserver sur la plateforme Libro. «Si vous ne vous présentez pas ou si vous annulez votre réservation moins de deux jours avant [votre service], le marchand se réserve le droit de charger des frais de 10$ par visiteur», met-il en garde.

Le propriétaire des restaurants Osé Sushi, Charles Grenier, demande maintenant à ses clients d'inscrire leur numéro de carte de crédit au moment d'effectuer une réservation. (Archives La Tribune/Archives La Tribune)

«Malgré le fait qu’on prend le numéro de carte de crédit, bien qu’on n’ait jamais chargé les frais de 10$ aux gens qui ne viennent pas, on a clairement vu une diminution du nombre de No Show», se réjouit le commerçant qui possède deux restaurants à Sherbrooke et un à Magog.

Il conseille à ses confrères et consœurs de faire comme lui. «Il y a tellement de lobbyisme pour que ça devienne légal, confie-t-il, ajoutant que c’est la plateforme de réservation Libro qui offre ce service de dépôt.