Jordan Pierre-Gilles surpris de son tour du chapeau en or

«C’est spécial, convient humblement le Sherbrookois lors d’une entrevue téléphonique avec La Tribune, lundi matin. Je ne pense pas que ça arrive souvent. C’est toujours ce que je souhaite, car c’est le meilleur résultat que je peux avoir. C’est très peu probable cependant. Je suis vraiment content et même surpris!»

«Je suis resté calme lors de toutes les situations, continue-t-il. J’ai tiré beaucoup de courses pour me rendre jusqu’en finale et j’ai gagné de différentes manières. J’ai su m’adapter. C’est du courte piste : il y a souvent des occasions qui vont se présenter, mais il faut les saisir. Ça arrive vite et c’est facile de se faire emporter dans une chute comme on le voit souvent.»

Sa dernière médaille d’or, où il a partagé les marches du podium avec son coéquipier Steven Dubois qui a terminé en deuxième place, a «donné un goût spécial» à cette victoire, raconte Jordan Pierre-Gilles.

Roi du 500 mètres

Qui plus est, l’athlète de 25 ans a remporté une troisième médaille d’or consécutive à l’épreuve du 500 mètres en Coupe du monde. «C’est un accomplissement dont je peux être fier : je ne pense pas que ce soit arrivé souvent que quelqu’un remporte trois fois d’affilée cette distance. Ça démontre une belle progression. Je suis content, car j’ai travaillé très fort cet été avec mes coéquipiers. Le travail acharné a porté ses fruits et ça fait plaisir», dit celui qui espère répéter l’exploit dans la saison.

Si la première médaille d’or au 500 mètres de sa série a été remportée devant famille et amis à Montréal, les deux dernières ont été gagnées en Chine, un terrain beaucoup plus hostile. «Il y avait environ 10 000 personnes dans l’aréna et quand il y a un Chinois, on le sait. Et dans toutes les finales que j’ai faites, il y avait un Chinois. L’énergie était électrique. C’est quelque chose que je transporte, j’ai su en bénéficier et l’utiliser à mon avantage», se réjouit l’athlète.

Le Sherbrookois n’a pas eu beaucoup de temps pour célébrer ses conquêtes : il a voyagé vers Séoul, en Corée du Sud, où il est arrivé en après-midi heure locale en vue de sa compétition du prochain week-end. «Je vais me préparer de la même façon. Je veux être aussi sharp. Il y a de la fatigue qui s’installe, donc je vais bien me reposer, bien manger et garder le focus sur les courses», résume-t-il.