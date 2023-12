Opération Nez rouge: éviter un accident à la fois

Mais en étant bénévoles à l’Opération Nez rouge, ma conjointe, mes amis et moi avons certainement eu beaucoup de plaisir.

Il est 21h, samedi soir. Alors que les partys de bureau battent leur plein dans les différentes institutions licenciées de Sherbrooke, mes proches et moi nous rendons à l’Université de Sherbrooke, le quartier général de l’Opération Nez rouge. Je suis surpris : la place est pleine. Moi qui m’attendais à une pénurie de bénévoles! Dans les murs du centre sportif, les gens sont calmes, mais fébriles. Dans quelques minutes, on recevra une courte formation pour nous assurer de raccompagner les Sherbrookois en toute sécurité.

Pas loin d’une centaine de bénévoles ont pris la route en équipes de trois, samedi à Sherbrooke. Et presque 140 fêtards sont rentrés à la maison sains et saufs. Les bénévoles ont tellement été nombreux samedi que le petit local de formation n’avait pas assez de place pour les asseoir tous. À quelques reprises - dont à la fermeture des bars à 3h - notre équipe a dû se stationner une quinzaine de minutes en attente d’un appel. Une situation qui peut paraître longue lorsqu’on est immobilisés, mais qui est tout de même enviable pour l’organisation: on a l’avantage numérique. Les voitures des bénévoles peuvent être positionnées de façon stratégique dans les quartiers dans le but d’améliorer le temps de réponse aux appels.

Plusieurs fois, les clients nous trouvent même trop rapides! «Je m’étais commandé une autre bière», lance un client éméché, lorsqu’on arrive dans un restaurant de Sherbrooke. Après avoir pris quelques gorgées de sa boisson, il se décide à nous suivre, laissant derrière lui sa bouteille à moitié pleine.

Et durant le transport, les automobilistes que nous avons raccompagnés ont vraiment tous été agréables... Heureusement!

Par ailleurs, la générosité des clients m’a vraiment surpris. En huit courses, mon équipe et moi avons amassé quelque 200$. Ces dons vont directement à la Fondation de l’Université de Sherbrooke et permettent d’octroyer des bourses aux étudiants-athlètes.

Capacités affaiblies

Comme journaliste aux affaires policières, je suis quotidiennement aux premières loges lorsque des gens se présentent en cour pour faire face à la justice. Selon la Société d’assurance automobile du Québec, l’alcool au volant a tué 85 personnes par année en moyenne entre 2016 et 2020. Qui plus est, ce crime a blessé gravement quelque 200 personnes dans le même laps de temps.

Il n’y a pas de portrait type pour ce genre de crime: certains étudient à l’université, d’autres sont à la retraite. On voit des hommes, des femmes et des travailleurs de tous les milieux.

Et probablement que rendus devant la magistrature, ces Estriens auraient bien aimé avoir eu l’idée d’appeler un ami, un taxi ou Nez rouge!