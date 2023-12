Des Sherbrookois se réunissent pour soutenir la Palestine

Une centaine de personnes se sont donc déplacées dans un local de la Faculté de sciences de l’Université de Sherbrooke pour écouter ce qu’avait à dire le Regroupement de citoyens de Sherbrooke pour un monde meilleur.

«Il y a trois sections à la présentation, explique une coorganisatrice, Ilham Asherqui. Il y a des témoignages de martyrs en intelligence artificielle qui sont inspirés d’histoires vraies, il y a le témoignage d’une vraie famille palestinienne et on conclut par une présentation dont le mot-clé est l’histoire.»

«On s’est tous rassemblés à partir du 8 octobre après l’offensive israélienne sur Gaza, renchérit une autre coorganisatrice de l’événement, Khaoula Khadhri. On trouve ça inacceptable qu’il y ait autant de morts et que la communauté internationale ne réagisse pas. On vit un deux poids deux mesures dans toute sa splendeur si on prend en considération les réactions qui ont eu lieu quand la Russie a envahi l’Ukraine», s’insurge-t-elle.

Cette photo prise depuis le sud d'Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza, le 4 décembre 2023, montre une fusée éclairante lancée par les forces israéliennes sur le territoire palestinien au milieu des combats continus entre Israël et le groupe militant Hamas. (JACK GUEZ/AFP)

Depuis plusieurs semaines donc, des activités sont organisées toutes les semaines par le Regroupement. «Il y a de plus en plus d’Occidentaux qui rejoignent la cause et qui viennent toutes les semaines pour manifester leur solidarité. On n’a pas besoin d’être Arabes, musulmans ou Palestiniens pour se joindre à la cause. Il suffit d’être humain. Ce sont des humains, des femmes, des enfants qui souffrent», soutient la femme qui explique que le conflit n’a pas commencé le 7 octobre dernier, mais bien en 1948.

«On n’arrêtera pas tant qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu permanent. Tant que les horreurs n’arrêteront pas, on ne lâchera pas.» — Khaoula Khadhri

Selon Mme Khadhri, des rassemblements comme ceux de Sherbrooke sensibilisent les gens à la réalité des Palestiniens. «On voit les résultats, assure-t-elle. Au début, il y avait juste des voix israéliennes. Plus le temps passe, plus le massacre continue et plus les gens travaillent comme nous partout dans le monde pour démontrer l’horreur.»

C’est en tant que citoyen et non comme directeur général d’Actions interculturelles que Mohamed Soulami s’est présenté et s’est impliqué dans cette activité, samedi après-midi. Il estime également que les actions locales sont importantes dans ce conflit. «C’est un grain de sable de plus. Et le désert est rempli de grains de sable! Et la mer est remplie de gouttes d’eau! Les humains du monde se sont levés partout pour dire non à cette horreur», croit-il, ajoutant que les réseaux sociaux ont aidé à transmettre le message.

Des Palestiniens marchent au milieu des débris de bâtiments touchés par les frappes israéliennes. (OMAR EL-QATTAA/AFP)

«C’est notre humanité qui parle actuellement. Ce qui se passe est totalement inacceptable. Rien faire l’est tout autant. On voit des massacres se dérouler contre des femmes et des enfants», déplore-t-il.