Près de 30 000 abonnés à l’électricité en étaient encore privés tôt mardi matin

Les fortes précipitations d’une neige alourdie par un temps assez doux ont mis à l’épreuve la végétation et le réseau de transport d’électricité, provoquant un nombre important de pannes d’électricité.

Peu après 6h mardi, plus de 28 000 abonnés d’Hydro-Québec étaient encore privés de courant électrique. Tout comme la veille, les régions les plus touchées étaient celles de la Montérégie, avec quelque 15 400 sinistrés, et de l’Estrie, avec 10 600 clients dans le noir, incluant les quelque 1600 abonnés d’Hydro-Sherbrooke.

Au plus fort des pannes, lundi matin, plus de 110 000 Québécois n’avaient pas d’électricité à leur résidence, principalement dans ces deux régions.

Hydro-Québec prévoyait lundi que la très grande majorité des clients toujours privés de courant devraient l’avoir récupéré en milieu de journée, mardi. Plus de 200 équipes d’Hydro-Québec étaient à l’oeuvre sur le terrain en soirée, lundi.

Selon Environnement Canada, de mardi à jeudi, les conditions météorologiques devaient être partiellement ensoleillées, mais plus froides.

Cependant, les prévisions à plus long terme de l’agence fédérale signalent l’arrivée de temps plus doux. Par exemple, à Montréal, de samedi à lundi, les températures franchiront le point de congélation, la nuit et le jour, et il y aura de la pluie.

Pour sa part, la Ville de Montréal a annoncé que l’opération de chargement de la neige par les travailleurs de la voirie devait débuter tôt mardi matin dans les différents arrondissements.