Sud-ouest du Québec: fin des chutes de neige lundi, temps plus froid par la suite

Lundi matin, c’était le sud du Québec qui avait été le plus éprouvé. Près de 25 centimètres de neige s’étaient abattus dans plusieurs régions, notamment à Montréal. Environnement Canada prévoyait que quelques autres centimètres tomberaient pendant la journée et qu’un dégagement partiel s’amorcerait en soirée.

De mardi à jeudi, les conditions seront partiellement ensoleillées, mais les températures seront plus froides, en particulier mercredi.

Dans la soirée de dimanche et la nuit de lundi, la neige est tombée à un rythme de 2 à 3 centimètres à l’heure dans le sud-ouest du Québec.

En Mauricie, Environnement Canada prévoyait la chute d’une quinzaine de centimètres de neige comparativement à une dizaine de centimètres dans la région de Québec et à une quinzaine en Beauce.

L’agence fédérale a prévenu que des rafales de vent soufflant entre 50 et 70 kilomètres à l’heure pourraient se produire le long de la vallée du Saint-Laurent.

Dans le sud du Québec, la neige qui est tombée était lourde, ce qui a mis à l’épreuve la végétation et les fils électriques. À 5h45 lundi, un peu plus de 64 000 abonnés d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité, dont plus de 32 000 en Montérégie et plus de 24 000 en Estrie.

Sur le réseau routier, la plupart des grandes autoroutes du sud et du centre du Québec étaient enneigées ou partiellement dégagées lundi matin, selon Transports Québec. En général, la visibilité était bonne, mais elle était réduite à certains endroits, en particulier sur certaines routes secondaires.

Des retards de vols d’avion ont aussi été relevés.