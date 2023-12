79 nouvelles places en CPE échappent aux employés du CHUS

Le CPE La Jardinière, qui compte actuellement 60 places, travaillait depuis plusieurs années avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS dans le but d’offrir 79 nouvelles places aux employés du CHUS. Une subvention de 1 557 000 $ a même été accordée en 2020 par le ministère de la Famille pour financer cette nouvelle installation.

Or, le CPE et le CIUSSS n’ont pas été en mesure de s’entendre et l’augmentation des coûts est venue saboter le projet.

« On voulait développer sur un terrain au CHUS, mais il fallait absorber des coûts financiers supplémentaires et le Ministère n’était pas à l’aise. Considérant que le CPE doit faire une saine gestion des fonds publics et respecter les échéanciers prescrits par le ministère de la Famille, on a pris une décision d’affaires. » — Julie Messier, directrice générale du CPE La Jardinière

Le CPE a donc décidé d’y aller avec le plan B soit d’acheter, au coût de 585 000 $, un terrain à l’extérieur des limites de CHUS. Il a jeté son dévolu sur un emplacement vacant près de la rue Parrot sur King Est.

« On devrait commencer la construction en avril et on parle habituellement d’un délai de 18 mois, mentionne Mme Messier. Le ministère nous dit qu’on va être ouvert au maximum en mai 2025. »

Le CPE La Jardinière a jeté son dévolu sur un terrain vacant près de la rue Parrot sur King Est. (Jean Roy/La Tribune)

De son côté, le CIUSSS est bien évidemment déçu de la tournure des choses, mais respecte la décision du CPE.

« Le CPE devait prendre des mesures pour la pérennité de son projet et il s’agit ici d’une décision d’affaires que nous respectons, mentionne-t-on par courriel. Nous comprenons les motifs invoqués par le CPE. Nous sommes d’avis que les 79 places octroyées, qui auraient été réservées aux employés de l’hôpital Fleurimont, auraient été un atout majeur pour la conciliation travail et vie personnelle. Avec l’achat du nouveau terrain, situé sur la rue King Est, ces places trouveront rapidement preneurs et sauront desservir ce secteur de la ville en pleine croissance. »

Une décision « désolante »

La présidente intérimaire du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est, Stéphanie Goulet, estime que l’incapacité du CHUS à trouver un terrain d’entente aura des effets sur l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre.

« Au niveau du nombre de places et des garderies 24 h, on est pauvre au CIUSSS de l’Estrie, ce n’est pas notre force, souligne-t-elle. C’est une solution qui aurait été gagnante, mais on la laisse tomber pour des coûts. Ça aurait été de l’argent bien dépensé. Combien ça coûte de ne pas attirer des gens? On a aussi beaucoup de membres qui ne peuvent pas revenir au travail après leur congé de maternité parce qu’ils ne trouvent pas de place en garderie. Je trouve ça désolant. »