Une centaine de manifestants accueillent François Legault à Sherbrooke

La présidente par intérim du syndicat des professionnels en soins des Cantons-de-l’Est, Stéphanie Goulet, était bien claire vendredi matin devant les bureaux de l’Espace Quantique sur la rue Roy. Selon elle, le premier ministre Legault n’a pas besoin d’attirer les Kings de Los Angeles à Québec.

«Il a déjà des Queens au Québec et c’est nous, les travailleurs de la santé, qui soignons la population québécoise, argue-t-elle. On veut des conditions de travail gagnantes pour être capable de soigner la population, avoir assez de services et arrêter d’effectuer des fermetures partout. On ne donne plus de soins humains et de qualité actuellement.»

Le délégué syndical, responsable de la mobilisation et enseignant au secondaire Mathieu Cayer, lui, estime que «les Kings ne sont pas à Los Angeles, ils sont dans les rues depuis les trois dernières journées. On ne lâchera pas, on va continuer jusqu’à la grève générale illimitée s’il le faut.»

Mme Goulet a appris mercredi soir cette venue «inespérée» du premier ministre à Sherbrooke. «On s’est retournés sur un dix sous pour organiser quelque chose. Il vient annoncer probablement des investissements de millions de dollars alors qu’il n’arrête pas de dire qu’il n’a pas d’argent. Ce sont des choix politiques d’annoncer des millions de dollars en hockey, des milliards dans des usines de batteries, mais de dire qu’il n’y a pas d’argent pour les travailleurs de la santé et de l’éducation», décrie la présidente intérimaire du syndicat jugeant «important» que le premier ministre entende les manifestants sherbrookois.

Stéphanie Goulet est présidente par intérim du syndicat des professionnels en soins des Cantons-de-l’Est. (Jean Roy/La Tribune)

Lorsqu’elle est passée devant les manifestants, la limousine de François Legault n’a pas ralenti, ce qui n’a pas surpris Stéphanie Goulet. «Je ne m’attendais pas à ce qu’il s’arrête et qu’il vienne nous serrer la main. Le gouvernement est dans une position délicate: on a l’appui de la population. D’ailleurs, ils étaient déjà les mieux payés au Canada et ils se sont donné 30% d’augmentation. On a appris [mercredi] qu’on était les moins bien payés au Canada et ils nous offrent 10,3%. Probablement qu’il est gêné et c’est correct, je serais aussi gênée à sa place», martèle-t-elle.

Mathieu Cayer, lui, a trouvé «fâchant et insultant» de ne pas avoir pu rencontrer François Legault. «Il n’a pas osé s’arrêter ou ralentir devant ses propres travailleuses et travailleuses. Lui-même à sa victoire électorale disait que l’éducation était le centre de ses priorités. Présentement, on cherche les preuves et on ne les trouve pas», décrit-il.

En ce Vendredi fou, «il n’y aura pas de rabais pour la fonction publique au Québec», assure Mathieu Cayer.

Propositions

Selon la présidente du syndicat, l’offre de François Legault de bonifier les propositions salariales en échange de flexibilité en termes de conditions de travail «démontre la méconnaissance des ministres sur ce qui se passe dans le système de santé». Elle estime que plusieurs mesures de flexibilité sont actuellement en vigueur, ce qui constitue «une raison majeure» des départs des professionnels.

Mme Goulet espère que «le gouvernement comprendra le message» et que les mobilisations massives des derniers jours auront penché dans la balance. «On était près de 600 000 jeudi dans la rue pour montrer notre ras-le-bol des conditions en santé et en éducation», rappelle-t-elle.