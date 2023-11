La politique de l’arbre attendue en mai 2024

Cette politique, un outil de gestion et de planification, sera également dotée d’un plan d’action de cinq ans. Elle vise notamment à maintenir la forêt urbaine et à diminuer la création d’îlots de chaleur.

« On veut que ça cible vraiment le périmètre urbain. Le Plan Nature, c’était vraiment tout le territoire au niveau du schéma, là on cible vraiment le périmètre urbain. On sait qu’il y a des problématiques d’îlots de chaleur. On veut maintenir la forêt urbaine », a résumé la présidente de la commission de l’environnement et de la mobilité, Joanie Bellerose, au terme de la présentation.

Projet pilote de collecte du verre, Joanie Bellerose (Jean Roy/La Tribune)

La démarche est portée par le Bureau d’environnement de la Ville, mais plusieurs autres services seront impliqués. Le Bureau recommandait de s’entourer de plusieurs intervenants, notamment du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) et de la Santé publique de l’Estrie. Une élue siègera également à ce comité, soit la conseillère municipale Joanie Bellerose.

Lors d’une présentation à la commission de l’environnement et de la mobilité, la directrice du Bureau de l’environnement, Ingrid Dubuc, a indiqué que le bureau recommandait, parallèlement aux travaux de ce groupe, la tenue d’activités sectorielles afin de comprendre les impacts qu’aura une telle politique.

Rappelons que dans le cadre du dépôt du Plan Nature, de vives inquiétudes avaient été exprimées notamment de la part de propriétaires immobiliers.

« On a parlé d’ajouter une taxation sur les surfaces minérales. Ça fait beaucoup réagir. On doit rapidement aller saisir le pouls de nos partenaires », a glissé Joanie Bellerose, en revenant sur la proposition faite par le comité exécutif, lorsqu’il a été question d’informer tout au long du processus de la politique.

Avec la politique de l'arbre, Sherbrooke veut notamment diminuer les îlots de chaleur. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Mme Dubuc a également précisé que l’on vise une adoption de la politique en deux temps, avec la réalisation d’un diagnostic et d’un portrait comme première étape. « Ça va nous permettre de donner les grandes orientations qui détermineront la place de l’arbre et du verdissement sur le territoire », a-t-elle mentionné.

Le plan d’action viendra en second lieu. Il comprendra des cibles et des indicateurs.

Si la politique est adoptée au printemps 2024, on peut penser que le dépôt du plan d’action, lui, viendrait au printemps 2025. La Ville vise une approche 3-30-300, c’est-à-dire qu’un citoyen devrait être en mesure de voir trois arbres de chez lui, de vivre dans un quartier ayant 30 % de couvert arboré. Il devrait également vivre à moins de 300 mètres d’un espace vert ou d’un parc.

Le conseiller municipal Marc Denault a fait part de ses préoccupations en attendant l’entrée en vigueur de la politique. Il a soulevé des questions sur les mesures qui pourraient être mises en place afin « de s’assurer qu’on ne vive pas ce qui s’est passé avec le plateau McCrea ».