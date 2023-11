Procès du hockeyeur Noah Corson : la victime était trop jeune pour donner son consentement

Celui qui avait 18 ans et qui jouait avec les Voltigeurs de Drummondville à l’époque des faits reprochés était «convaincu» que la plaignante avait son âge. Cette notion est importante dans la mesure où une personne de moins de 16 ans ne peut pas consentir légalement à une activité sexuelle en groupe.

Corson, qui se considère comme «sans emploi» depuis «que les journaux ont sorti cette histoire», a expliqué que la vie sexuelle active de la plaignante, sa présence sur les réseaux de rencontre et sa consommation d’alcool lui donnaient l’impression qu’elle avait 18 ans. Il a également cru que l’appartement dans lequel elle se trouvait était le sien et a dit ignorer que sa mère, ses frères et ses soeurs habitaient également le logement. Il pensait que l’amie de la victime alléguée était sa colocataire.

«Elle n’était pas gênée, a décrit Corson devant le juge Paul Dunnigan de la Cour du Québec. Beaux cheveux, bien habillée et beau visage. Elle avait l’air assez mature. On était trois gars à son appartement et elle n’était pas gênée. C’est elle qui commençait les discussions.»

«Ça ne vous passe pas à l’esprit de lui demander quel âge elle a?» a demandé le procureur Me Marc-André Roy, consterné qu’il ait eu une relation sexuelle avec quelqu’un «sans même lui avoir demandé ce qu’elle faisait dans la vie».

«À ce moment, deux filles veulent faire quelque chose, a répondu Noah Corson. Donc non», dit-il, ajoutant que le plan initial de la soirée ne comportait pas nécessairement des gestes à caractère sexuel.

Il n’avait donc «jamais vu cette fille, ne connaissait rien de ses activités, de ses loisirs, de sa famille, de ses amis», expose Me Roy, qui juge que Corson n’a pas fait les démarches nécessaires pour vérifier l’âge de la plaignante.

Me Marc-André Roy est procureur aux poursuites criminelles et pénales. Il représente la Couronne dans le dossier de Noah Corson.

Dans ce dossier, deux autres jeunes hommes, dont un ancien joueur des Voltigeurs, ont plaidé coupables d’agression sexuelle en Chambre de la jeunesse.

La soirée

Corson, qui a joué 30 matchs avec les Voltigeurs de Drummondville, ne s’est pas rappelé si les deux jeunes filles étaient allées les rejoindre au restaurant ou pas. Il se rappelle être entré dans l’appartement de la plaignante, de s’être assis avec ses deux amis, la plaignante et son amie et d’avoir discuté. Il a expliqué que les conversations sont devenues sexuelles durant la soirée dans l’appartement.

«On parlait de sexe durant un petit bout, a-t-il relaté. On parlait de trip à trois et elle était pas mal flirty. Elle lançait des flèches. Elle entretenait la conversation encore plus que nous. Durant cette conversation, il est convenu qu’on se déplace dans la chambre à coucher tous les cinq. Avec les discussions qu’on avait eues, tout le monde avait une sorte d’idée. Moi, à 18 ans, en gang, je n’avais jamais fait ça, donc nous étions gênés.»

«On en parlait dans le salon et dans la cuisine, a-t-il poursuivi. On s’est ramassés dans la chambre à coucher. Clairement, [la plaignante] voulait. Quand nous sommes arrivés dans la chambre, elle a sorti une boîte de condoms.»

Selon lui, l’amie de la plaignante aurait décidé de se retirer au salon. Les quatre autres personnes sont restées dans la chambre. «On s’est demandés si on faisait une nouvelle expérience et tout le monde a dit oui. Elle [la victime alléguée] a dit oui, go. Et elle nous a offert des condoms», a décrit Corson, représenté par Me Jasmin Laperle.

Elle aurait «super bien» réagi au moment des actes sexuels, selon sa prétention.

Me Jasmin Laperle est l'avocat de Noah Corson. (Tommy Brochu/La Tribune)

Durant l’agression alléguée, le coéquipier de Corson et son ami, les deux mineurs, seraient sortis de la chambre. L’accusé aurait continué la relation sexuelle.

En réponse aux prétentions d’un autre jeune homme qui a participé à l’agression alléguée comme quoi l’adolescente pleurait après la relation sexuelle, Corson a mentionné : «Avec moi, elle ne pleurait pas. Elle était excitée.»

Une fois la relation terminée, Corson serait allé à la salle de bain pour se laver. Il aurait salué les deux jeunes filles avant de s’en aller. Selon lui, au moment de son départ de l’appartement, la plaignante se comportait «comme si rien ne s’était pas passé de pas correct. Tout avait l’air beau.»

Il n’aurait jamais revu la plaignante, mais il lui aurait réécrit en avril 2017 pour savoir ce qu’elle faisait. «J’aimerais te voir, on pourrait faire quelque chose», aurait-il proposé.

Les plaidoiries

L’avocat de la défense, Me Jasmin Laperle, a commencé ses plaidoiries. S’il ne nie pas la relation sexuelle entre les jeunes hommes et la plaignante, il estime qu’il y a «doute raisonnable sur le fait que la plaignante était consentante à la relation sexuelle avec M. Corson».

Me Laperle soumet «qu’à tort [son client] croyait sincèrement qu’elle avait son âge ou qu’elle était en âge de consentir à cette activité sexuelle».

Il estime que le juge devrait écarter complètement le témoignage de la plaignante «considérant son caractère improbable, les problèmes de fiabilité et de crédibilité».

Comme la défense a plaidé durant plus d’une heure mercredi après-midi, le procureur de la Couronne effectuera sa plaidoirie le 30 novembre.