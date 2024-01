Le taux de fécondité a atteint un creux historique au Canada en 2022

La baisse du taux de fécondité entre 2021 et 2022 est la plus importante observée depuis le début des années 1970, soit au plus fort de la chute de la fécondité qui a suivi le baby-boom. (Archives Le Soleil)

Dans un nouveau rapport publié mercredi, l’agence fédérale indique que la tendance à la baisse du taux de fécondité s’est amorcée en 2009.

Le taux de fécondité du Canada a fortement chuté en 2020, a légèrement augmenté l’année suivante, puis a repris sa tendance à la baisse en 2022.

Selon le rapport, d’autres pays ont connu une situation similaire au cours de ces années.

Début des années 1970

La baisse du taux de fécondité entre 2021 et 2022 est la plus importante observée depuis le début des années 1970, soit au plus fort de la chute de la fécondité qui a suivi le baby-boom.

Statistique Canada précise que le taux de fécondité de 1,33 enfant par femme en 2022 a permis au Canada de se classer en milieu de peloton parmi 10 pays à revenu élevé sélectionnés, dont ceux du G7.

La fécondité au Québec a été légèrement plus élevée que la moyenne nationale en 2022, à 1,36 enfant par femme.

Il s’agissait tout de même du plus bas taux enregistré dans la province depuis 2002, alors à 1,47, et ex aequo avec le précédent record plancher, enregistré en 1987.