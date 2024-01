PROFS NON QUALIFIÉS | Des régions beaucoup plus touchées par la «crise»

Professeure spécialisée en administration scolaire et en gestion de l’éducation à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Andréanne Gélinas-Proulx s’inquiète de voir la place grandissante que prennent les enseignants «non légalement qualifiés» dans les écoles de la province. «Il y a une crise au Québec, et on le sent aussi avec ce qui se passe dans la négociation de la convention collective, dit-elle. Il y a un malaise, il y a un mal-être aussi.»

Les personnes qui n’ont pas de formation en enseignement peuvent obtenir ce qui s’appelle une «tolérance d’engagement». Cette mesure se multiplie aux quatre coins du Québec, et ce, même si le ministère de l’Éducation estime qu’il s’agit d’une permission censée être «exceptionnelle».

Grande variation d’une région à l’autre

Les Coops de l’information ont calculé — à partir de données ministérielles portant sur le réseau public — le ratio d’enseignants détenant une tolérance d’engagement par tranche de 1000 élèves pour la maternelle, le primaire et le secondaire de tous les centres de services scolaires francophones de la province.

Résultat: une importante variation s’observe entre les régions. Alors que le ratio de professeurs détenant une tolérance d’engagement est particulièrement élevé dans le Nord-du-Québec et en Outaouais, il est bien en dessous de la moyenne provinciale dans des régions comme Laval et Chaudière-Appalaches.

Les données de l’année 2022-2023 montrent que la moyenne provinciale s’est établie à 5,6 professeurs avec tolérance d’engagement par tranche de 1000 élèves. Ces données n’incluent pas les enseignants non légalement qualifiés qui agissent comme suppléants, détenant «un contrat à la leçon» ou engagés à taux horaire.

Les pires résultats sont dans le Nord-du-Québec (17,39 enseignants avec tolérance d’engagement par 1000 élèves), en Outaouais (14,98 par 1000 élèves) et en Abitibi-Témiscamingue (11,17 par 1000 élèves). À l’opposé, les CSS francophones des régions de Laval et de Chaudière-Appalaches font très bonne figure, avec des ratios respectifs de 1 et 1,51 enseignant avec tolérance d’engagement par tranche de 1000 élèves. L’Estrie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Mauricie et la Capitale-Nationale font aussi partie des régions se retrouvant sous la moyenne provinciale.

Selon ces données de mai 2023, le pire résultat en province revient au CSS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, qui comptait alors 115 enseignants non qualifiés avec tolérance d’engagement pour 2640 élèves en formation générale des jeunes, ce qui représente un ratio de 43,56 par 1000 élèves.

Dans le cas précis de l’Outaouais, Andréanne Gélinas-Proulx croit que la proximité avec l’Ontario joue un grand rôle dans le recours massif aux enseignants non légalement qualifiés. Les enseignants sont mieux rémunérés dans la province voisine, tandis que la présence de la fonction publique fédérale offre aussi une compétition féroce aux CSS. Rien pour aider «quand la profession [d’enseignant au Québec] n’est pas alléchante ou attirante», expose la professeure spécialisée en administration scolaire.

Andréanne Gélinas-Proulx est professeure spécialisée en administration scolaire et en gestion de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais. (Photo tirée du site Internet de l'UQO)

Hausse fulgurante

Pour la formation générale des jeunes (préscolaire, primaire et secondaire), les données ministérielles montrent que le nombre de tolérances d’engagement octroyées est passé de 1746 à 4281, entre 2007-2008 et 2021-2022. Une hausse de 145% en 14 ans. Ces données couvrent l’ensemble du réseau scolaire, qu’il s’agisse d’établissements publics, privés ou gouvernementaux.

Ces chiffres ne représentent que la pointe de l’iceberg. Dans son rapport du printemps dernier, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, indiquait que quelque 30 500 enseignants non légalement qualifiés ont travaillé dans la province en 2020-2021. Car au-delà des personnes ayant obtenu une tolérance d’engagement, il y en a aussi des milliers qui n’ont carrément aucune autorisation. Il s’agit «principalement» de suppléants, souligne-t-on dans le rapport de la vérificatrice générale. Le document ajoute que «plus du quart des enseignants qui ont travaillé au cours de l’année scolaire 2020-2021 étaient non légalement qualifiés» et que ces personnes ne détenant pas la formation requise «ont travaillé l’équivalent de 8,3 % des jours totaux travaillés par l’ensemble des enseignants».

Andréanne Gélinas-Proulx voit dans ces chiffres «vraiment préoccupants» la preuve que le gouvernement «doit se questionner». «Je pense qu’une des solutions, c’est justement d’être à l’écoute des enseignants et de leurs revendications, expose la professeure de l’UQO. Ce sont des gens sur le terrain et ils sont en train de nous dire ce qu’ils voient dans la réalité.»

Conséquences

À la dernière rentrée scolaire, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, avait assuré qu’il y avait au moins un adulte dans chaque classe – qu’il soit qualifié ou non. Or, la pénurie d’enseignants n’est pas sans conséquences pour les élèves.

«Ces situations ont un effet sur la qualité de l’enseignement. Selon différentes études, une diminution de la qualité de l’enseignement peut entraîner des retards d’apprentissage qui risquent d’avoir un impact sur le cheminement scolaire des élèves, de les mener à l’abandon et de les priver d’un diplôme. Du point de vue collectif, une baisse du taux de réussite scolaire peut nuire à la compétitivité du marché québécois en diminuant l’accès à de la main-d’oeuvre qualifiée.» — Extrait du rapport de la vérificatrice générale du Québec de mai 2023

La vérificatrice générale ajoutait aussi que les sommes investies dans la formation d’enseignants qualifiés qui finissent par quitter la profession après quelques années représentent «une perte considérable pour la société».

Le rapport de Guylaine Leclerc indiquait également que «plusieurs» responsables du réseau scolaire ont affirmé «qu’ils étaient parfois obligés d’embaucher ou de maintenir en emploi des enseignants dont ils jugent les compétences insuffisantes, ce qu’ils n’auraient jamais envisagé de faire auparavant».

Image tirée du rapport de la vérification générale du Québec de mai 2023.

La pénurie d’enseignants met aussi beaucoup de pression sur le réseau, note Andréanne Gélinas-Proulx. «Évidemment, ce sont les collègues – les enseignants chevronnés – et les directions qui doivent davantage soutenir les enseignants non légalement qualifiés ou en situation de tolérance d’enseignement», explique-t-elle. Un «accompagnement» est donc nécessaire pour de nombreux aspects, allant de la connaissance du programme aux «cadres d’évaluation», en passant par les outils pédagogiques et le matériel information, poursuit la professeure de l’UQO.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) souligne de son côté que les équipes affectées aux ressources «doivent déployer beaucoup d’énergie pour combler les postes d’enseignants, mais aussi, tous les autres postes».

La situation est «un peu plus» difficile au secondaire qu’au primaire et au préscolaire, ajoute la FCSSQ, dans sa réponse écrite, précisant que «les principaux champs d’enseignement touchés [par la pénurie] sont l’adaptation scolaire, les mathématiques et les sciences».

La FCSSQ s’attend à ce que la pénurie sévisse «encore quelques années». Une partie des espoirs repose sur la mise en place de «programmes de formation flexibles pour que le personnel enseignant non qualifié puisse obtenir rapidement un brevet d’enseignement».