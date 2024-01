Autochtones tuées : nouveaux détails des coûts pour fouiller le dépotoir

L’Assemblée des chefs du Manitoba a demandé un engagement immédiat de 20 millions pour les coûts initiaux, y compris l’achat d’équipement et la construction d’un centre de recherche. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Le rapport de planification opérationnelle est un suivi détaillé d’une étude de faisabilité réalisée l’année dernière sur une éventuelle recherche de la décharge de Prairie Green. C’est dans cet établissement privé situé au nord de Winnipeg que les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran auraient été emmenés après leur mort au printemps 2022.

Le rapport de 153 pages a été préparé par l’Assemblée des chefs du Manitoba et ISN Maskwa, une entreprise autochtone qui fournit une formation et des services en matière d’intervention d’urgence. Une copie du rapport, qui n’a pas été rendue publique, a été obtenue par La Presse Canadienne.

«Le lancement d’une recherche approfondie et complète (…) exige l’intervention du bureau du premier ministre du Manitoba et du gouvernement fédéral pour combler les lacunes des systèmes bureaucratiques et assurer un financement immédiat», indique le rapport.

«Si cela n’est pas fait, les recherches seront suspendues indéfiniment.»

L’étude précédente avait déterminé qu’une recherche était réalisable, malgré certains risques liés à l’amiante et à d’autres matières toxiques, et son succès n’était pas garanti. Elle a également souligné que les recherches pourraient prendre jusqu’à trois ans et coûter entre 84 et 184 millions.

Le nouveau rapport estime que le coût serait plus proche de 90 millions, si les recherches peuvent être effectuées dans un délai d’un an. Le document prévoit des montants spécifiques, tels que 3,25 millions pour les machines et les opérateurs, tout en calculant que les coûts globaux pourraient augmenter.

«Il s’agit d’un aperçu financier approximatif qui devrait évoluer dans le temps, notamment en fonction des fluctuations des différents marchés, du coût de la main−d’œuvre et d’autres éléments qui échappent au contrôle des personnes ayant participé à la préparation des plans interdépendants suivants.»

Atténuer les risques

Contrairement à d’autres décharges, celle de Prairie Green Landfill accepte l’amiante, un matériau qui peut provoquer le cancer en cas d’ingestion. L’amiante présent dans la décharge est placé dans des sacs épais doublés et, avec d’autres matériaux, il est placé dans des trous préexcavés et recouverts d’au moins deux mètres de terre ou d’autres déchets pour éviter qu’il ne s’échappe.

Le rapport note que les sections, ou cellules, de la décharge où les restes des femmes sont supposés se trouver ont enregistré un total de 712 tonnes de dépôts d’amiante entre le 11 avril et le 20 juin 2022. Environ 12 tonnes ont été déposées après le 16 mai 2022, date à laquelle les dépouilles auraient été placées.

L’excavation de cette zone pourrait provoquer la rupture des sacs contenant de l’amiante et rendre l’amiante friable, indique le rapport. Friable est un terme utilisé pour décrire un état mou, émietté et facilement aéroporté.

«Lorsque l’amiante est perturbé, elle peut devenir friable, ce qui constitue un risque majeur pour la santé. Par conséquent, une excavation et une recherche pourraient constituer une tâche à très haut risque», indique le rapport.

Le rapport, ainsi que l’étude de faisabilité précédente, présentent des plans pour contrôler l’amiante, notamment en disposant d’un équipement de protection complet, y compris des respirateurs, pour les travailleurs et en gardant la zone de décharge humide pour empêcher l’amiante de se propager dans l’air.

Blair King, un chimiste environnemental ayant de l’expérience dans la recherche et l’assainissement de l’amiante en Colombie−Britannique, a déclaré que les risques persisteraient.

«L’eau réduit le risque de poussière, mais n’élimine pas ce risque, et la quantité d’eau nécessaire pour maintenir les fibres d’amiante à un niveau relativement sûr sera trop importante pour permettre le fonctionnement de l’équipement nécessaire pour déplacer ou tamiser les matériaux», a écrit M. King dans un récent article de blogue.

David Ganetsky, président d’EnviroDoctors, une entreprise de réduction de l’amiante à Winnipeg, a déclaré que la recherche d’une décharge est «absolument un défi», mais qu’elle est réalisable.

«En gros, vous voulez le vaporiser et garder l’eau au−dessus de cette zone afin que rien ne soit en suspension dans l’air», a résumé M. Ganestky vendredi.

Les matériaux provenant de la décharge peuvent être placés dans des camions dotés de sacs poubelles épais qui peuvent être scellés rapidement et emportés, a−t−il ajouté.

Le rapport envisage de créer des bâtiments spécialisés dans lesquels les matériaux de décharge seraient déposés sur des tapis roulants et examinés dans un environnement fermé, où les travailleurs seraient entièrement protégés de l’inhalation de toute matière toxique.

En attente du feu vert des gouvernements

L’Assemblée des chefs du Manitoba attend que les différents gouvernements acceptent d’aller de l’avant avec ce plan. Elle a demandé un engagement immédiat de 20 millions pour les coûts initiaux, y compris l’achat d’équipement et la construction d’un centre de recherche.

Le gouvernement du Manitoba a déclaré cette semaine qu’il examinait le rapport.

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré pour la mort de Mmes Harris et Myran ainsi que deux autres personnes: Rebecca Contois, dont les restes partiels ont été retrouvés dans une autre décharge l’année dernière, et une femme non identifiée que les dirigeants autochtones appellent Mashkode Bizhiki’ikwe ou «Buffalo Woman».

Le rapport fait écho aux préoccupations exprimées lors d’une étude de faisabilité antérieure sur ce qui pourrait arriver si les gouvernements décidaient de ne pas procéder aux recherches.

«En n’agissant pas pour garantir qu’une fouille ait lieu le plus rapidement possible, les institutions gouvernementales (…) risquent de créer un précédent selon lequel des tueurs en série potentiels obsédés par le meurtre de femmes des Premières Nations ont l’impression que non seulement les corps ne seront pas retrouvés, mais que l’inaction des autorités empêchera effectivement le rétablissement des victimes.»