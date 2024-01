Élections Québec annonce que 21 villes essaieront le vote par internet

Le communiqué d’Élections Québec a indiqué que le vote par Internet sera offert à 10% des électeurs des villes participantes. Au total, 300 000 Québécois auront la chance d’essayer cette nouvelle méthode de vote, qui vise à faciliter l’accès au processus électoral.

Élections Québec avait lancé un appel d’intérêt en mai 2023 auprès des municipalités de 20 000 habitants et plus pour tester ce projet pilote. Ces municipalités plus populeuses étaient ciblées «parce qu’on y recense moins d’élections sans opposition, ce qui assure la tenue du vote».

Au cours de l’été et de l’automne, 21 municipalités dans 14 régions administratives ont répondu à cet appel: Rouyn-Noranda, Rimouski, Québec, Drummondville, Lévis, Saint-Georges, Baie-Comeau, Granby, Magog, Joliette, Terrebonne, Mirabel, Laval, Trois-Rivières, Beloeil, Sainte-Julie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Lazare, Montréal, Gatineau et Alma.

Démarche «prudente» et «graduelle»

Élections Québec a assuré que leur démarche était «prudente» et «graduelle» puisque seul l’électorat de certains districts ou arrondissements déterminé par les villes participantes pourra voter en ligne. Toutefois, ces électeurs conservent l’option de voter en personne.

Le système de vote par Internet qui sera utilisé lors des prochaines élections municipales sera dévoilé d’ici l’été 2024, à la suite d’un processus de sélection. Élections Québec a affirmé que la solution retenue «devra aussi réussir un banc d’essais et des audits de sécurité».

Avant de lancer le projet pilote, une entente devra être conclue entre chaque ville participante, Élections Québec et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, qui est responsable de l’application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.