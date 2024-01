Mary Weiss, la chanteuse principale des Shangri-Las, s’éteint à 75 ans

Miriam Linna, fondatrice de la maison de disque Norton Records, a indiqué dimanche que Mme Weiss était décédée vendredi à Palm Springs, en Californie. La cause du décès n’a pas été dévoilée. Le magazine Rolling Stone avait rapporté son décès dès vendredi.

Le groupe était composé de deux paires de sœurs: Mary et Elizabeth Weiss, ainsi que les jumelles Marguerite Ganser et Mary Ann Ganser. Elles s’étaient rencontrées à l’école secondaire et avaient commencé à présenter des concerts dans des bals d’écoliers et des fêtes d’adolescents.

Après avoir été recrutées par le producteur Artie Ripp, les quatre chanteuses avaient connu un immense succès grâce à une image dure et des chansons racontant des chagrins d’amour. Leurs chansons ont été entendues maintes fois à la radio au milieu des années 1960.

Le nom du groupe venait de celui d’un restaurant du quartier Queens, à New York. Un premier succès, Remember (Walking in the Sand) a atteint le cinquième rang du Billboard en 1964. Mme Weiss n’était alors âgée que de 15 ans. La chanson, plus tard reprise par Aerosmith, a été composée par George «Shadow» Morton.

L’année suivante, Leader of the Pack, une chanson co−écrite par Morton, Jeff Barry et Ellie Greenwich, a atteint la première place du palmarès de Billboard.

L’existence du groupe a été brève. La formation s’est séparée en 1968, à cause notamment de problèmes juridiques.

«Je crois que plusieurs hommes étaient considérés comme des artistes, peu importe si on écrivait les chansons pour eux. Les femmes, elles, étaient considérées comme des produits», a rappelé Mme Weiss dans une entrevue en 2007.

Après la séparation du groupe, Mme Weiss s’est installée à San Francisco et abandonné la carrière de chanteuse. Elle a travaillé pendant de nombreuses années dans un bureau d’architecture. Elle a effectué un retour en 2007 en présentant un album solo, Dangerous Game.