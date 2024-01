Froid intense, vent et chutes de neige: l’hiver sévit durement partout au Canada

De fortes chutes de neige devraient tomber sur de vastes étendues du sud de la Colombie−Britannique et dans certaines parties du sud de l’Alberta.

Pour le territoire allant de l’île de Vancouver jusqu’à la frontière de l’Alberta, plus à l’est, Environnement Canada a émis une série d’avertissements de chute de neige, annonçant une accumulation de 10 à 20 centimètres. La région de Vancouver ne reçoit que rarement de telles accumulations de neige.

D’ailleurs, le maire de Vancouver, Ken Simm, a publié un communiqué indiquant qu’une alerte météorologique extrême était en vigueur jusqu’à jeudi. Il a ajouté que des abris et des centres de réchauffement supplémentaires ont été ouverts.

Le froid extrême continue de poser problème dans le nord de l’Alberta, où les températures minimales quotidiennes devraient avoisiner les 40 degrés Celsius sous zéro pour le reste de la semaine.

Des températures très froides sont aussi annoncées pour le sud de l’Ontario. Les conditions glaciales s’étendent de Windsor jusqu’au nord de Toronto, avec des valeurs de refroidissement éolien qui donnent l’impression de moins 30.

Plus à l’est, la majeure partie du Nouveau−Brunswick, la région de la Côte−Nord et la péninsule gaspésienne au Québec, ainsi que Terre−Neuve, font l’objet de divers avertissements de tempête hivernale et de vent.

De Rimouski à Gaspé, de même que sur la Basse−Côte−Nord, une trentaine de centimètres de neige sont attendus, mais la neige sera moins abondante dans le sud de la péninsule, le long de la baie des Chaleurs.

Dans la région de Wreckhouse, à Terre−Neuve−et−Labrador, les vents du sud−est pourraient atteindre 140 kilomètres à l’heure.