Environ 500 fonctionnaires en grève sur des bases militaires

Ces employés des Fonds non publics, qui sont un organisme de la fonction publique fédérale qui ne relève pas du Conseil du Trésor mais plutôt des Forces armées canadiennes, travaillent au service des militaires dans les bases de Bagotville, Ottawa, Valcartier, Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Kingston et Petawawa.

Ces travailleurs aident à la préparation des militaires et aux opérations, mais aussi aux vétérans et aux familles des militaires. Il peut s’agir de préparateurs physiques, mais aussi des commis de vente au détail et des employés des services financiers. Leur convention collective est échue depuis 2022.

Ils revendiquent des salaires équitables, une seule grille salariale pour tout le pays afin d’éviter les salaires inégaux de région en région et une plus grande sécurité d’emploi.

«Ces personnes offrent un appui essentiel aux militaires et à leurs familles. Pourtant, beaucoup gagnent à peine le salaire minimum et doivent jongler avec deux emplois pour joindre les deux bouts», a déclaré dans un communiqué le président national de l’AFPC, Chris Aylward.

Chris Aylward, président national de l’AFPC (Archives Le Droit, Simon Séguin-Bertrand/Archives Le Droit, Simon Séguin-Bertrand)

Emplacements des piquets de grève

Ottawa : 4210, rue Labelle, Ottawa

Bagotville : entrée principale, chemin des Aviateurs, Saguenay (Québec)

Valcartier : route de la Bravoure, Courcelette (Québec)

Longue-Pointe : entrée principale, Montréal (Québec)

Kingston : promenade Fort Henry et Route 2, Kingston (Ontario)

Saint-Jean : entrée principale, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

Petawawa: entrée principale, chemin Menin et chemin Paquette/boulevard Festubert, Petawawa (Ontario)

La présidente nationale de l’Union des employés de la Défense nationale, Julie Winger, qualifiait récemment ses membres de «nettement sous-payés» par rapport aux autres travailleurs de l’État fédéral et qu’ils figurent parmi «les travailleurs les moins payés au pays».

« Nos membres demandent le respect, et la solution est toute simple : leur payer un salaire juste et décent, partout au pays », a-t-elle déclaré.

Plus de détails à venir