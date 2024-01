La Société des traversiers du Québec s’équipe en cas d’incendie de véhicules électriques

Le nombre de passages de véhicules électriques bondit d’une année à l’autre, sur les 13 navires de la STQ. En 2018-2019, la STQ avait enregistré plus de 14 150 passages de véhicules électriques sur ses différents traversiers. L’an dernier, ce nombre a plus que quintuplé pour atteindre à 73 300, alors que le total de passages de véhicules reste sensiblement le même, avec plus ou moins deux millions de véhicules enregistrés annuellement.

Aucun incendie de véhicule électrique ne s’est encore produit sur un bateau de la STQ, confirme le conseiller aux communications de la Société des traversiers du Québec, Bruno Verreault.

«C’est à la suite d’une étude d’évaluation des risques que la STQ a pris la décision de doter ses 13 traversiers d’équipements spécialisés en cas d’incendie de batteries de véhicules électriques», explique-t-il.

L’appel d’offres à été lancé cette semaine.

«Il y a déjà de l’équipement pour intervenir sur des incendies et les membres d’équipages ont des certifications, mais il s’agit d’un ajout aux équipements déjà à bord», souligne M. Verreault.

«Ce n’est pas quelque chose de très fréquent [les incendies de véhicules électriques], mais c’est un risque à envisager. L’objectif sera de contrôler l’incendie en attendant l’intervention des pompiers et l’évacuation des passagers.» — Bruno Verreault, Société des traversiers du Québec

Le contrat, d’une durée de trois ans, prévoit l’achat de couvertures anti-feu pour véhicules électriques avec caisson rigide, d’unités de refroidissement du véhicule et de caméras thermiques d’évaluation des risques.

«La couverture permettra d’étouffer l’incendie et une perche avec buses sera placée sous le véhicule pour refroidir le plus possible la batterie», explique M. Verreault.

Le montant du contrat n’est pas encore fixé, les entreprises intéressées ayant jusqu’au 29 janvier pour déposer une soumission.

Les 13 traversiers de la STQ, dont ceux de la traverse Québec-Lévis, seront bientôt dotés d'équipements spécialisés en cas d'incendie de véhicules électriques. (Le Soleil, Erick Labbé)

Une préoccupation mondiale

Les incendies de véhicules électriques inquiètent le transport maritime partout dans le monde.

L’été dernier, un incendie s’est déclaré sur un navire au large des Pays-Bas, faisant un mort. Deux pompiers ont également perdu la vie aux États-Unis dans les mêmes circonstances.

Les incendies de véhicules électriques sont puissants et rapides, préviennent les experts en sécurité incendie.

L’Organisation maritime internationale avait d’ailleurs affirmé, en juillet dernier, considérer les voitures électriques comme des «produits dangereux» et prévoyait étudier de nouvelles mesures de sécurité à partir de 2024.

Rappelons qu’en 2016, la STQ avait banni les Galaxy Note 7 de ses navires, après que Samsung ait publié un avis concernant les risques d’incendie liés à ce téléphone intelligent.