Une tempête déferle sur le Québec mercredi et atteindra les Maritimes

Les régions de Montréal, de l’Estrie, de la Beauce et du Centre−du−Québec devraient recevoir environ 15 millimètres (mm) de pluie mercredi.

Près de 33 000 abonnés québécois à l’électricité n’avaient pas de courant peu après 5h00, mercredi, alors que plusieurs régions du Québec étaient affectées par le passage de la tempête.

La région la plus affectée était celle de l’Estrie, où plus de 26 000 abonnés d’Hydro−Québec et quelque 150 autres d’Hydro−Sherbrooke étaient privés d’électricité. En début de journée, Environnement Canada signalait que l’Estrie n’avait reçu que quelques centimètres de neige, mais que des vents violents soufflaient, avec des rafales qui pouvaient frôler les 100 kilomètres à l’heure.

Les deux autres régions les plus affectées par les pannes étaient la Montérégie, avec un peu plus de 1800 clients d’Hydro−Québec dans le noir, et la région Centre−du−Québec, avec plus de 1200 abonnés privés de courant.

Les Laurentides devaient recevoir de 25 à 35 centimètres de neige, alors que la région de Québec pouvait s’attendre à 30 à 40 centimètres de neige.

Les précipitations devaient débuter mercredi matin dans l’est de la province. Rimouski devrait recevoir 20 cm de neige, et le sud de la Gaspésie de 30 à 40 cm. Le secteur de Baie−Comeau, situé sur la Côte−Nord, peut s’attendre à recevoir la même quantité de précipitations.

Certains établissements scolaires ont déjà annoncé, mardi soir, l’intention de fermer leurs portes mercredi en raison des conditions météo.

Dans les provinces Maritimes, des avertissements de tempête hivernale sont en vigueur pour plusieurs régions du Nouveau−Brunswick. Certains secteurs de la province pourraient recevoir de 15 à 25 cm de neige, ainsi que des rafales allant de 60 à 70 kilomètres/heure, voire de 90 kilomètres/heure le long des régions côtières.

Environnement Canada a aussi publié des avertissements de pluie et de vent pour plusieurs régions de la Nouvelle−Écosse. De 20 à 40 mm de pluie pourraient tomber sur la province mercredi. L’Île−du−Prince−Édouard peut quant à elle s’attendre à de forts vents en après−midi et en début de soirée mercredi, allant jusqu’à 90 kilomètres/heure.