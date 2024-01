Drogue: ce que le décès de Mathis nous rappelle

Le 21 décembre était une journée normale pour Mathis, 15 ans. Après sa journée d’école, au Collège de Montréal, il a vu son tuteur en mathématiques. Il a mangé de la pizza avec sa famille et a joué à des jeux vidéo. Puis, avant de se coucher, il a pris une pilule de ce qu’il croyait être de l’oxycodone.

L’oxycodone, c’est une sorte de médicament qui fait partie de la famille des opioïdes. Les opioïdes sont utilisés pour soulager la douleur. L’oxycodone peut donc être prescrit par les médecins pour soulager les douleurs graves, comme celles qui surviennent après une chirurgie ou en cas de grosses blessures.

Mais certaines personnes consomment aussi ce type de médicament comme une drogue. Des comprimés sont vendus illégalement sur le marché noir. Aux États-Unis et au Canada, la dépendance à ces substances est un problème de plus en plus préoccupant. C’est ce qu’on appelle «la crise des opioïdes».

Mathis n’était pas blessé. Il a voulu acheter des pilules d’oxycodone auprès d’un vendeur de drogue. Or, sans qu’il le sache, on lui a vendu une autre sorte de drogue beaucoup plus forte. Après s’être endormi, il ne s’est malheureusement jamais réveillé.

Comment ce genre d’accident arrive-t-il?

Il faut toujours se rappeler qu’il n’y a aucune «garantie de qualité» dans les drogues illégales, que ce soit celles qui sont vendues dans la rue, au parc, ou même dans les écoles.

Ces drogues peuvent contenir toutes sortes de choses très dangereuses pour la santé, voire même mortelles. Tu as peut-être déjà entendu parler du fentanyl? Une minuscule quantité de fentanyl suffit pour tuer quelqu’un. Or, le souci avec ces drogues, c’est qu’elles sont souvent identiques à des médicaments d’ordonnance. Ce que ça veut dire, c’est que les fabricants de drogues illégales imitent l’aspect des pilules de pharmacie.

Mathis n’avait donc aucune idée qu’il avalait en fait de l’isotonitazène, un opioïde 5 fois plus puissant que le fentanyl. Il a été empoisonné sans le savoir.

Mathis avait acheté ces pilules sur le marché noir. L'une d'elles l'a tué. (CATHERINE BERNARD/Courtoisie)

Depuis 2016, plus de 40 000 personnes sont décédées à cause des opioïdes au Canada, selon les données du gouvernement. En 2023 plus particulièrement, c’est environ 22 personnes qui en sont mortes chaque jour au pays. C’est énorme!

Un très malheureux accident

Malgré son immense peine, le papa de Mathis a témoigné dans de nombreux médias. Il espère qu’en partageant son histoire, il pourra éviter d’autres morts. Il décrit son garçon comme un adolescent normal, qui n’était pas accro aux drogues, mais qui a été curieux et qui a voulu en essayer. C’est un drame qui peut toucher n’importe qui. Il faut donc rester très prudent.

L’équipe des As de l’info envoie tout son soutien à la famille de Mathis durant cette épreuve difficile.

Et toi, as-tu déjà eu une discussion à propos de la drogue avec tes parents?

