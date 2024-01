FAE hors du front commun: il aurait mieux valu se parler, dit Magali Picard

La FAE s’est retrouvée à négocier seule. Ses 66 000 enseignants ont fait la grève durant un mois, et ce, sans fonds de grève. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Lorsque les négociations avaient cours entre les organisations syndicales pour constituer le front commun du secteur public, en 2022, l’ancien président de la FTQ, Daniel Boyer, avait dit en entrevue souhaiter former une coalition «la plus large possible» et s’était montré ouvert à toutes les organisations.

La Presse Canadienne avait alors sondé à ce sujet plusieurs grands syndicats du secteur public, dont la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

Or, son président d’alors, Sylvain Mallette, avait rejeté du revers de la main toute idée de faire partie du front commun intersyndical.

«Ça ne fait pas partie de notre grille d’analyse, parce qu’on est capable de négocier seul. On a fait la démonstration à plusieurs reprises qu’on était en mesure de négocier sur nos propres bases», avait-il affirmé en entrevue en mars 2022.

En parlant du front commun, il avait ajouté: «je les invite à ne pas perdre de temps à essayer de nous joindre sur cette question-là. Il y a des gens qui pensent à nous, mais nous, on ne pense pas à eux».

Interrogée mardi à savoir s’il s’agissait alors d’une erreur de stratégie de la part de la FAE, la présidente de la FTQ s’est montrée diplomate et n’a pas voulu la critiquer, pour des raisons «éthiques».

Elle a toutefois déploré le fait que la décision n’ait été prise que par le président d’alors de la FAE, sans discussion, sans rencontre.

«C’était plus l’ancien président (de la FAE) qui avait dit publiquement ‘qu’on ne nous appelle même pas, on n’est pas intéressé’. Si c’était à refaire, je pense qu’une rencontre, au minimum, s’imposerait. Si on avait demain matin à remettre sur pied un front commun, au lieu de se parler à travers les médias, je pense que ce que moi je préconiserais, c’est d’avoir une rencontre face à face et d’être capable de voir si la possibilité est la bonne ou pas», a avancé Mme Picard.

«Je trouve ça dommage que ça n’a pas été fait. Mais le résultat est celui qu’on connaît aujourd’hui», a conclu la présidente de la FTQ.

La FAE s’est retrouvée à négocier seule. Ses 66 000 enseignants ont fait la grève durant un mois, et ce, sans fonds de grève.

Le front commun, qui est constitué de la CSQ, de la CSN, de l’APTS et de la FTQ, a débrayé durant 11 jours. On peut même parler de huit jours pour ce qui est du secteur de l’éducation, puisqu’il n’y a pas d’école durant les fins de semaine. Donc, la CSQ, qui représente environ 95 000 enseignants, n’aura débrayé que durant huit jours avant de parvenir à une hypothèse de règlement.

On ignore encore les détails des ententes de principe qui ont été conclues avec Québec au plan sectoriel, c’est-à-dire quant aux conditions de travail comme les moyens pris pour alléger la tâche des enseignants, la composition de la classe, etc. Les organisations syndicales doivent maintenant présenter ces ententes à leurs membres, qui se prononceront dans les prochaines semaines.

L’ENTENTE DU SECTEUR PUBLIC: «UN EXEMPLE À SUIVRE» POUR LE PRIVÉ, CROIT MAGALI PICARD

La président de la FTQ, Magali Picard (Graham Hughes/Archives La Presse Canadienne)

Les augmentations de salaire de 6 % par année et une protection contre l’inflation, comme celles que le secteur public vient d’obtenir, sont soutenables aussi dans le secteur privé, estime la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Les conventions collectives devraient même prévoir une protection des travailleurs contre l’inflation, croit-elle.

«Je crois que c’est l’exemple à suivre, moi. Lorsqu’on parle — et là j’entends des commentaires dans les médias sur le fait que le 6 % qu’on a négocié la première année, ça va être difficile pour les entrepreneurs et tout ça... C’est le coût de la vie! On ne peut pas continuer à négocier des contrats de travail qui sont en bas du coût de la vie. On ne peut pas continuer à demander aux travailleuses et aux travailleurs de s’appauvrir d’année en année», a-t-elle plaidé.

Dans le secteur privé aussi, «oui c’est soutenable. Je pense que les conventions collectives devraient d’ailleurs toujours se signer avec une protection de l’enrichissement, avec un IPC (Indice des prix à la consommation)», a ajouté la présidente de la plus grande centrale syndicale du Québec, avec plus de 600 000 membres.

Mme Picard et le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, ont rencontré la presse mardi pour aborder différents sujets d’actualité, à l’occasion de leur traditionnelle conférence de presse de début d’année.

De grands syndicats du secteur privé, affiliés à la FTQ, comme Unifor et les Métallos, ont négocié plusieurs contrats de travail qui incluaient des augmentations de salaire similaires à celles du secteur public, voire plus élevées.

Les grands syndicats du privé de la FTQ avaient d’ailleurs publiquement appuyé les grévistes du secteur public et certains leur avaient versé des dons en certificats d’épicerie.

Et la politique...

Au plan politique, la FTQ dit craindre la montée du chef conservateur Pierre Poilievre au fédéral. Elle prévient que «la FTQ ne restera pas silencieuse» face à sa «campagne de charme» pour «avoir l’air du bon gars».

En politique québécoise, elle déplore que le gouvernement de François Legault ait pensé à des chèques ponctuels, mais «pas de mesure structurante» pour affronter l’inflation et le manque de logements, alors que même des salariés se rendent dans des banques alimentaires. Le salaire minimum, à 15,25 $ l’heure, reste trop bas, selon elle.

Mme Picard a par ailleurs réitéré qu’elle n’était personnellement pas du tout intéressée par une carrière en politique.