L’entente de principe du Front commun sera recommandée par l’APTS en Estrie

C’est ainsi que représentant national de l’APTS en Estrie, Danny Roulx, a décrit dimanche en fin de journée l’entente de principe intervenue entre le Front commun et Québec. Son syndicat représente le personnel professionnel et technique de la santé dans la région.

Peu avant, les grandes lignes de cet accord étaient données par les représentants nationaux du Front commun. L’entente prévoit des augmentations de salaire de 17,4 % sur cinq ans, dont 6 % la première année, et une clause de protection du pouvoir d’achat pouvant aller jusqu’à 1 % pour les trois dernières années du contrat de travail.

Elle contient aussi des améliorations aux assurances collectives et au régime de retraite, point sur lequel le Front commun assure que «des reculs majeurs ont été évités».

L’APTS juge ainsi suffisamment «satisfaisante» l’entente pour la recommander lors des assemblées générales qui se tiendront «vers la fin janvier et le début février», selon M. Roulx.

Au vote!

En bout de ligne, ce sera évidemment aux travailleurs à trancher. «Si les membres trouvent que ce n’est pas assez, qu’il faut plus, on va y aller, on est prêts», expose le représentant en évoquant une grève générale illimitée. À l’inverse, si l’entente passe la rampe, «on le prend et on se prépare pour la prochaine fois», décrit-il.

L’APTS compte procéder à plusieurs assemblées en présence, par exemple pour permettre de s’ajuster aux quarts de travail différents de ses membres et également afin de rejoindre d’autres villes que Sherbrooke. Le résultat logique est aussi que les assemblées plus petites sont moins longues.

Le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin, lors d'une action de mobilisation cet automne (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Du côté du milieu de l’éducation, le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie, affilié à la CSQ, doit encore déterminer dans les prochains jours en conseil d’administration s’il recommande ou non l’entente, ou bien s’il ne se prononce pas.

«On est très content d’aller présenter cette entente à nos membres», indique donc pour le moment Richard Bergevin. «On sait qu’ils veulent de l’info, mais c’est parfois difficile dans un blitz de négos», a-t-il commenté. Sa vision de cet accord est qu’il contient à la fois des gains, mais aussi des faiblesses.

Une assemblée spécifiquement pour informer les membres des différentes clauses de l’entente actuellement sur la table est prévue dès le 15 janvier pour le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie. L’assemblée générale, où les débats et le vote auront lieu, est ensuite fixée au 17 janvier, a informé le président du syndicat. Les deux rencontres seront virtuelles.

Autant M. Roux que M. Bergevin ont partagé avoir bien hâte d’entendre ce que leurs membres pensent de ce qui est maintenant une entente de principe officielle. «Ce n’est pas terminé, actuellement, c’est eux qui vont décider», insiste Richard Bergevin.

Manifestation du Front commun tenus dans les rues de Sherbrooke en novembre dernier. (Jocelyn Riendeau, La Tribune)

«L’entente est historique, par le pourcentage [17,4%], mais tout a été historique dans les dernières années», observe Danny Roulx en faisant référence à l’inflation marquée. L’amélioration de plusieurs primes dans les quarts de travail défavorables (de soir par exemple), va aussi aider à l’attractivité, note-t-il, en plus de gains dans les vacances.

«On est satisfait du travail réalisé en front commun», indique-t-il tout en reconnaissant l’apport capital de la mobilisation sur le terrain. «Ça n’a pas été facile, il a fallu une mobilisation monstre pour en arriver là. Les ambitions des membres étaient très grandes», commente le représentant de l’APTS.