Hommage aux journalistes «anonymes»

Bienvenue dans l’univers des journalistes-pupitreurs d’un quotidien papier, un métier qui n’existe plus au Soleil maintenant que vous lisez la dernière édition de l’imprimé.

J’ai voulu rendre hommage à ces hommes et à ces femmes souvent méconnu(e)s, à ce métier magnifique que j’ai tant aimé.

Je l’ai aimé, mais plusieurs journalistes l’évitaient comme la peste. Parfois par peur de cet ordinateur devenu si crucial, parfois à cause d’une incapacité à faire de la mise en page. Mais plus souvent, à mon avis, car ils ne voulaient pas quitter le reportage, avec tout ce qu’il implique de rencontres et de notoriété.

Car en faisant le saut au pupitre, «tu deviens anonyme», me lance Yves Poulin, un retraité du Soleil, mais aussi un ami avec qui je me suis entretenu en préparant ce texte. Au fil de ses 16 dernières années au Soleil, toutes passées au pupitre, «Pou-pou» a dû répondre quelques fois à la question «Es-tu encore au journal?»

Yves Poulin lors de son premier passage au pupitre, dans la deuxième moitié des années 1980. Il allait bientôt être assigné à la couverture des Nordiques. À gauche de la photo, l'ancien statisticien Marc-André Bilodeau. (Photothèque Le Soleil)

Mais même si ton nom n’apparaît plus dans la gazette, «t’es un rouage aussi important que les autres. Car un journal, c’est un travail d’équipe. Pour moi, c’était la même job», ajoute Yves.

J’ai travaillé au pupitre pendant 12 ans. À mes débuts, en 2003, nous étions, chaque soir, près d’une vingtaine — journalistes-pupitreurs, correctrices, graphistes, statisticiens, documentalistes — à accomplir les tâches qui permettent de livrer, dès le lendemain à la première heure, un produit d’information de qualité.

Chaque soir, jusqu’à minuit passé, on relisait des textes, hiérarchisait l’information, choisissait des photos, «montait» des pages. Et l’on se frottait à la tâche la plus colossale du journaliste-pupitreur : le titrage.

L'ancien éditeur aux sports Marcel Colbert, de qui les plus jeunes ont appris le souci du détail. Il n'avait plus cette magnifique coupe de cheveux dans les années 2000... (Photothèque Le Soleil)

Et tout ça se déroulait sous une excitante pression. Pas de temps à perdre : à minuit, toutes les pages devaient être transmises aux presses. Ça prenait de bons nerfs.

Oui, tout va très vite dans un journal. Il m’est arrivé d’avoir mon Soleil à ma porte en revenant du travail, au milieu de la nuit, après un détour dans un débit de boisson du quartier Saint-Roch, en compagnie de collègues.

J’ai aimé les tâches, mais je retiens surtout les amitiés. Au début de ma carrière, les plus jeunes étaient entourés de vétérans journalistes venus terminer la leur au pupitre. Le temps a passé, et c’est moi qui suis devenu un vétéran, malgré ma trentaine. Pendant quelques années, il y a eu au pupitre du Soleil un mélange de jeunes et de «vieux», un amalgame hyperstimulant.

Des fous rires à la tonne, des conversations enrichissantes, des échanges corsés, voire des prises de bec. C’était le bonheur, mais vous savez ce qu’on dit du bonheur : on ne le sait qu’après.

«Il y avait beaucoup de collégialité, se rappelle Yves Poulin. Tout se faisait ensemble. Il s’agit d’avoir vécu une soirée d’élections dans un journal pour voir l’effervescence.

«Ce sont les plus belles soirées que j’ai vécues, ajoute-t-il. Avec les impondérables et les surprises, comme ce soir de l’attentat pendant le discours de Pauline Marois.»

J’y étais aussi. On commençait à respirer un peu quand on a vu des gardes du corps sortir la nouvelle première ministre de la scène, en vitesse. Rapidement, on apprenait qu’un drame venait de se dérouler tout près de la fête péquiste. Nous n’avions que quelques minutes pour changer notre une, puis le texte des premières pages… Forcément, notre histoire du lendemain allait être incomplète. Mais nous avions l’essentiel.

La une du Soleil du 5 septembre 2012 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Je préfère ne pas trop nommer d’anciens collègues, car j’en oublierais plusieurs. Mais quand je pense à mes années au pupitre, trois noms me viennent en tête, trois hommes aujourd’hui décédés qui ont servi de mentors aux plus jeunes, moi le premier.

J’aurais aimé que Michel Samson, Jacques Samson et Martin Pelchat soient toujours en vie afin que je puisse m’entretenir avec eux pour l’écriture de cet article. Ils ont tous les trois été mes chefs de pupitre, ils avaient des personnalités complètement différentes, mais tout aussi attachantes.

L’ancien chef de pupitre Michel Samson, véritable force tranquille du Soleil pendant des décennies. (Patrice Laroche/Photothèque Le Soleil)

Et comme tous les meilleurs artisans du pupitre, ils savaient rapidement passer à autre chose. Car dans ce métier, tout est toujours à recommencer.

«La partie ingrate du pupitre, c’est que t’es aussi bon que ton journal de la veille, souligne Yves Poulin. T’avais beau avoir fait la meilleure gazette, le lendemain, tu repartais à zéro. Et tu n’avais pas le choix de lui redonner la même qualité.»

Il fallait tourner la page, comme maintenant.

En même temps que le papier, je quitte ce journal que j’aime tant. J’y ai réalisé un rêve en devenant journaliste sportif; j’ai occupé le poste de directeur de l’information pendant quatre ans. Et malgré tout ça, mes plus belles années ont été au pupitre. Où j’espère avoir brillé un peu, dans l’ombre...

Le rire tonitruant de Jacques Samson résonne sûrement encore entre les murs du deuxième étage, au 410 boulevard Charest Est. (Photothèque Le Soleil)

Martin Pelchat, une tête de journaliste comme il s'en fait peu... (La Presse, François Méthé)

