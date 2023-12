La quantité de neige est sous les normales de saison dans plusieurs régions du Québec

Environnement Canada rapporte que la couverture de neige se chiffre aussi nettement sous les normales de saison à Gaspé et à Bagotville, au Saguenay−Lac−Saint−Jean. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

L’organisation fédérale indique dans un tableau publié sur X, anciennement Twitter, que la neige est tout simplement absente à Montréal et à Québec, alors que la moyenne de neige au sol est respectivement de dix centimètres et 34 centimètres dans ces villes.

Un tapis de neige de 5 cm habillait Sept−Îles le 31 décembre, mais il devrait plutôt être de 31 cm selon les normales de saison. Environnement Canada rapporte que la couverture de neige se chiffre aussi nettement sous les normales de saison à Gaspé et à Bagotville, au Saguenay−Lac−Saint−Jean.

Toutefois, ces données ne représentent pas un record, précise Gregory Yang, météorologue chez Environnement Canada.

«Pour Montréal, par exemple, on a eu six fois des Noëls verts dans les dix dernières années, explique−t−il, en entrevue. Pour Québec, c’est un peu plus rare. La dernière fois qu’on n’a pas eu de neige au sol un 25 décembre c’était en 2015.»

Plus une ville se trouve au nord de la province, plus il est rare qu’elle ait passé un Noël vert, précise−t−il.

Les moyennes diffusées par Environnement Canada ont été calculées à partir de données récoltées entre 1981 et 2010, indique M. Yang. L’an prochain, l’organisation recevra de nouvelles données, qui ont été récoltées entre 1991 et 2010, qui permettront de constater si les changements climatiques ont eu un effet sur les moyennes de saison de couvert de neige dans les dernières années.

Pour l’instant, M. Yang soupçonne que la quantité de neige issue des nouvelles données sera inférieure à la moyenne précédente.

Même s’il n’est pas encore possible de statuer que les changements climatiques engendreront moins de neige au courant des prochains hivers, le météorologue estime que l’on peut s’attendre à des hivers plus imprévisibles.

«Avec le réchauffement climatique, ce n’est pas nécessairement qu’il va faire plus chaud dans le futur, c’est juste qu’on pourrait avoir plus d’extrêmes», explique M. Tang.