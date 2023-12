Un Noël plus chaud qu’à l’habitude

À Montréal, le paysage blanc qui avait recouvert la ville au début du mois de décembre, lorsqu’une tempête a laissé plusieurs centimètres de neige au sol, semblait bien lointain.

Les températures ont culminé à 5 °C dans la métropole à midi, selon les données d’Environnement Canada, et les traces de neige se faisaient rares. À Québec, le mercure a atteint 2,4 °C vers 13 h.

«Il pleut jusqu’à Kuujjuaq en ce 25 décembre avec un record de température quotidien. Décidément, un mois de décembre très doux au Québec», a souligné Environnement Canada sur le réseau social X, via son compte qui effectue le suivi de la météo au Québec.

La température quotidienne maximale moyenne à Montréal en décembre est de −1,4 °C, selon les données d’Environnement Canada compilées entre 1981 et 2010.

La situation a été similaire dans les Maritimes, alors que Fredericton, au Nouveau−Brunswick, a également connu une température maximale de 5 °C lundi.

À Charlottetown, à l’Île−du−Prince−Édouard, on a atteint une température de 6 °C.

Du côté de l’Ontario, c’est le brouillard qui a retenu l’attention, alors qu’un avertissement couvrant toutes les régions entre Niagara et Belleville, dans l’est de la province, a été publié par Environnement Canada.

Les villes des Prairies ont aussi connu un Noël inhabituellement brun cette année, puisque plusieurs d’entre elles n’ont reçu que quelques centimètres de neige en décembre.

À Edmonton, par exemple, il est tombé moins de quatre centimètres de neige en décembre. Presque tout le couvert neigeux a d’ailleurs déjà fondu.

En Colombie−Britannique, Environnement Canada a publié plusieurs avertissements de vent et de pluie le long de la côte, en particulier sur l’île de Vancouver, en raison de l’arrivée d’un système dépressionnaire.

Difficile pour les sports d’hiver

Ce début d’hiver au−dessus des normales de saison a compliqué la vie des amateurs de sports hivernaux.

Si les stations de ski ont pour la plupart pu ouvrir, notamment grâce à l’ajout de neige artificielle, les patineurs ont eu moins de chance.

Les températures élevées ont empêché bien des municipalités d’ouvrir leurs patinoires extérieures, à l’exception de celles qui sont réfrigérées.

À Ottawa, on s’inquiète particulièrement du canal Rideau, qui se présente comme la plus grande patinoire extérieure du monde. L’année dernière, la patinoire n’a pas ouvert ses portes pour la première fois en 53 ans.

Lundi midi, Paul Allen portait un manteau léger qu’il fermait à moitié lors de sa promenade le long du canal avec sa femme, Hilary.

«C’est des émotions mitigées», a reconnu M. Allen lorsque rencontré par La Presse Canadienne. D’un côté, il était heureux de pouvoir se promener par un temps agréable, mais de l’autre, il ne pouvait cacher sa nostalgie quant aux grandes quantités de neige de son enfance.

«Je pense que c’est clair que les changements climatiques y sont pour quelque chose. On ne peut plus vraiment le nier», a ajouté sa conjointe.

La Commission de la capitale nationale, la société d’État qui supervise la patinoire, a indiqué que le canal ne peut ouvrir que s’il y a au moins 10 jours consécutifs de températures comprises entre −10 °C et −20 °C, ce qui se produit généralement à la mi−janvier.

Un hiver chaud était attendu

Au début de la saison, Environnement Canada avait prédit que l’hiver serait plus chaud qu’à l’habitude.

«Les changements climatiques d’origine humaine et un fort El Niño contribuent tous deux à ce réchauffement», avait précisé l’agence fédérale.

Habituellement, un hiver El Niño signifie un hiver doux, sous l’influence de ce phénomène climatique qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l’eau dans la partie est de l’océan Pacifique Sud, près des côtes de l’Équateur, du Pérou et du Chili.

«Les conditions plus chaudes que d’habitude signifient que davantage de précipitations tomberont sous forme de pluie et moins sous forme de neige et la neige au sol aura tendance à fondre plus rapidement», avait−on ajouté.